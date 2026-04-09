¡Descubre el icónico buque insignia de la Armada de EE. UU. que regresa al mar!

Tras un extenso proceso de modernización, el USS Zumwalt, el destructor más costoso de la historia, inicia una nueva etapa en su servicio. Este regreso a las pruebas de mar marca un hito significativo en su evolución tecnológica y militar.

El USS Zumwalt (DDG-1000), reconocido como el destructor más avanzado jamás construido, ha reactivado sus operaciones después de completar exitosamente las pruebas de mar iniciales en enero. Este retorno simboliza el cierre de un prolongado y complejo proceso de renovación llevado a cabo en los astilleros de Mississippi, Estados Unidos. Se realizó una transformación estructural sin precedentes, con el principal objetivo de restablecer su relevancia militar luego de años de problemas técnicos que limitaron su funcionalidad.

Una Nueva Era: Capacidad de Ataque Avanzada

El USS Zumwalt ha sido adaptado para desempeñar la función de la primera plataforma de superficie equipada con el sistema de armas Conventional Prompt Strike (CPS). Esta innovadora tecnología incluye misiles hipersónicos capaces de llegar a cualquier objetivo en el mundo en menos de una hora, destacándose por su precisión y velocidad, superando cinco veces la del sonido, con un rango estimado de más de 6,000 kilómetros.

Rediseño Estructural y Estrategia Militar

Para potenciar sus capacidades, la Marina de los Estados Unidos tomó una decisión drástica: desinstaló sus dos cañones de 155 mm, que eran su principal armamento. En su lugar, se han incorporado cuatro tubos de lanzamiento, cada uno con capacidad para tres misiles hipersónicos, lo que permite al destructor llevar un total de 12 misiles. Esta importante modificación habilita al barco a realizar ataques estratégicos de largo alcance, prescindiendo de la necesidad de ojivas nucleares.

Pruebas y Desafíos de Ingeniería

La modernización del USS Zumwalt se ha traducido en un gran desafío de ingeniería. Además de las pruebas de mar para validar los sistemas de propulsión eléctrica y la integridad del casco, se han garantizado los requerimientos energéticos necesarios para operar las tecnologías de combate más avanzadas. Este proceso de preparación es esencial para asegurar su integración efectiva en la flota activa a corto plazo.

El Futuro del USS Zumwalt

Con estas renovaciones, el USS Zumwalt deja de ser considerado un «experimento costoso» y se establece como un factor clave en la disuasión estratégica en el Océano Pacífico. Se anticipa que las pruebas de fuego real con los misiles CPS comiencen formalmente entre 2027 y 2028, una vez que se complete la integración total de sus sistemas electrónicos. Este éxito será decisivo para el futuro de otros dos destructores de su clase, que están programados para recibir modificaciones similares.

¿Te apasiona la vida al aire libre, la aventura y la naturaleza?

Recibí las mejores notas de Weekend directamente en tu correo.