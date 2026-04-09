Criptomoneda de IA se dispara un 300% en solo una semana

La reciente escalada de la criptomoneda SIREN ha desatado tanto entusiasmo como preocupaciones entre los traders e inversores, generando un clima de incertidumbre en el mercado.

Actualizado al 09 de abril de 2026, SIREN presenta una cotización de u$s0,61, con variaciones destacadas: +1,36% en la última hora, +9,77% en 24 horas y un impactante +301,13% semanal.

Su mínimo histórico de u$s0,00004056 fue registrado el 9 de febrero de 2025, lo que refleja una impresionante apreciación de más de 1.527.000%. Para ponerlo en perspectiva, una inversión de u$s100 en ese momento valdría hoy más de u$s1,5 millones.

El máximo histórico del activo, alcanzado el 22 de marzo de 2026, fue de u$s3,83, lo que significa que, actualmente, SIREN opera un 83% por debajo de su pico. Este escenario plantea dudas entre los analistas: ¿es un momento oportuno de inversión o se avecina una distribución institucional aún no finalizada?

Los Catalizadores del Rally de SIREN

El ascenso de SIREN no fue casual; su trayectoria en 2026 ha estado marcada por eventos significativos que desencadenaron uno de los rallies más intensos del año.

¿Qué Siguientes Movimientos Prevén los Expertos?

El reciente rebote desde los mínimos ha mostrado una estructura técnica sólida. SIREN consolidó un soporte en la franja de u$s0,39 a u$s0,55 antes de despegar. Este movimiento se interpreta como una base efectiva de acumulación.

Resistencias: La primera barrera importante se encuentra entre u$s0,80 y u$s1,00. «Si el precio logra cerrar por encima de un dólar con volumen sostenido, el próximo objetivo técnico podría ser el rango de u$s1,80 a u$s2,20«, indica el analista financiero Enrique Nievas.

Soportes: El nivel inmediato de soporte está en u$s0,50 a u$s0,55. «Una ruptura en este nivel podría redirigir la atención hacia la zona de u$s0,07 a u$s0,08, que sirvió como un apoyo macroeconómico durante la corrección profunda», añade Nievas.

Además, el interés abierto supera los u$s96 millones, lo que sugiere una intensa actividad especulativa que podría amplificar futuros movimientos de precio.

A pesar de estas cifras impresionantes, los datos de blockchain presentan una advertencia. El analista Yu Jin (EmberCN) ha revelado que 52 de las 54 billeteras principales del token son propiedad de una sola entidad, que controla el 88,5% del suministro circulante. Esto le confiere un poder significativo para alterar la tendencia actual en cualquier momento.

Dicha entidad adquirió sus tokens a un precio promedio de u$s0,045, lo que representa una ganancia de más de 13 veces. Además, los productos de inteligencia artificial que prometen producir aún no han demostrado su viabilidad, ya que carecen de código público y auditorías.

Contexto del Proyecto y el Ecosistema

SIREN se ha incorporado en un plan de liquidez de BNB Chain. Por otro lado, la reciente Ley CLARITY en EE. UU. ha aportado mayor claridad regulatoria, favoreciendo a proyectos que se sitúan entre los utility tokens y las meme coins. La combinación de un atractivo viral con el enfoque en inteligencia artificial han llevado a SIREN a destacarse en 2026.

Si bien SIREN figura entre los activos más rentables del año, su volatilidad es notable. El +301% semanal es real y el rebote está fundamentado, pero, como sostiene el analista consultado, «la concentración del 90% del suministro en una única entidad es un factor crucial para cualquier inversor». Así como en la mitología, el «canto de la sirena» puede ser tanto una fascinación como una amenaza.