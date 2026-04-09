Liga MX: Horarios y dónde ver la jornada 14 del Clausura 2026

¡El Clásico Joven Regresa! América y Cruz Azul se Enfrentaran en el Estadio Banorte
El vibrante choque entre América y Cruz Azul promete ser el plato fuerte de la Liga MX este fin de semana. No te pierdas ningún detalle del emocionante encuentro que tendrá lugar en el icónico Estadio Banorte.
La Liga MX sigue con su ritmo intenso, y este fin de semana se destaca la esperada contienda entre los clásicos rivales, América y Cruz Azul. Mientras la lucha por la clasificación a la liguilla se intensifica, los equipos buscan brillar en cada jornada.
Agenda del Fin de Semana: Horarios y Transmisiones de los Partidos
Puebla FC – Club León
Fecha: 10/04/2026 | Hora: 19:00 | Estadio: Cuauhtémoc | Transmisión: FOX One, Azteca 7
Juárez – Club Tijuana
Fecha: 10/04/2026 | Hora: 21:06 | Estadio: Olímpico Benito Juárez | Transmisión: FOX One, Azteca 7
Tigres vs Guadalajara
Fecha: 11/04/2026 | Hora: 17:00 | Estadio: Universitario de la UANL | Transmisión: FOX One, Azteca 7
Querétaro FC – Necaxa
Fecha: 11/04/2026 | Hora: 17:00 | Estadio: La Corregidora | Transmisión: FOX One
Atlas FC – CF Monterrey
Fecha: 11/04/2026 | Hora: 19:00 | Estadio: Jalisco | Transmisión: Canal 5, TUDN
Pachuca – Santos Laguna
Fecha: 11/04/2026 | Hora: 19:00 | Estadio: Hidalgo | Transmisión: FOX One
CF América – Cruz Azul FC
Fecha: 11/04/2026 | Hora: 21:00 | Estadio: Banorte | Transmisión: Canal 5, TUDN
Pumas UNAM – Mazatlán
Fecha: 12/04/2026 | Hora: 12:00 | Estadio: Olímpico Universitario | Transmisión: Canal 2 (Las Estrellas)
Toluca – Atlético San Luis
Fecha: 12/04/2026 | Hora: 19:00 | Estadio: Nemesio Diez | Transmisión: Canal 5, TUDN
Regreso al Formato Clásico en la Liguilla
Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció el regreso al formato tradicional de clasificación para la Liguilla, eliminando la etapa de Play-In. Este cambio promete agilizar la culminación del torneo, otorgando a los ocho mejores clasificados un lugar directo en la fase final.
Los equipos que terminen en los primeros cuatro lugares disfrutarán de la ventaja de cerrar las series de cuartos de final como locales. La Liguilla del Torneo Clausura 2026 está programada para iniciar el 2 de mayo, con partidos de ida seguidos de semifinales y la gran final en mayo.
La eliminación del Play-In ha sido un tema recurrente en las reuniones de los clubes, con rumores sobre la posible restauración del formato clásico en futuras ediciones, aunque aún no hay confirmaciones oficiales.