Liga MX: Horarios y dónde ver la jornada 14 del Clausura 2026

El vibrante choque entre América y Cruz Azul promete ser el plato fuerte de la Liga MX este fin de semana. No te pierdas ningún detalle del emocionante encuentro que tendrá lugar en el icónico Estadio Banorte.

La Liga MX sigue con su ritmo intenso, y este fin de semana se destaca la esperada contienda entre los clásicos rivales, América y Cruz Azul. Mientras la lucha por la clasificación a la liguilla se intensifica, los equipos buscan brillar en cada jornada.

Agenda del Fin de Semana: Horarios y Transmisiones de los Partidos

América busca revertir su mala racha mientras Cruz Azul lucha por encontrar la victoria. (X @ClubAmérica)

Puebla FC – Club León

Fecha: 10/04/2026 | Hora: 19:00 | Estadio: Cuauhtémoc | Transmisión: FOX One, Azteca 7

Juárez – Club Tijuana

Fecha: 10/04/2026 | Hora: 21:06 | Estadio: Olímpico Benito Juárez | Transmisión: FOX One, Azteca 7

Tigres vs Guadalajara

Fecha: 11/04/2026 | Hora: 17:00 | Estadio: Universitario de la UANL | Transmisión: FOX One, Azteca 7

Querétaro FC – Necaxa

Fecha: 11/04/2026 | Hora: 17:00 | Estadio: La Corregidora | Transmisión: FOX One

Atlas FC – CF Monterrey

Fecha: 11/04/2026 | Hora: 19:00 | Estadio: Jalisco | Transmisión: Canal 5, TUDN

Pachuca – Santos Laguna

Fecha: 11/04/2026 | Hora: 19:00 | Estadio: Hidalgo | Transmisión: FOX One

CF América – Cruz Azul FC

Fecha: 11/04/2026 | Hora: 21:00 | Estadio: Banorte | Transmisión: Canal 5, TUDN

Pumas UNAM – Mazatlán

Fecha: 12/04/2026 | Hora: 12:00 | Estadio: Olímpico Universitario | Transmisión: Canal 2 (Las Estrellas)

Toluca – Atlético San Luis

Fecha: 12/04/2026 | Hora: 19:00 | Estadio: Nemesio Diez | Transmisión: Canal 5, TUDN

Regreso al Formato Clásico en la Liguilla

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció el regreso al formato tradicional de clasificación para la Liguilla, eliminando la etapa de Play-In. Este cambio promete agilizar la culminación del torneo, otorgando a los ocho mejores clasificados un lugar directo en la fase final.

Los equipos que terminen en los primeros cuatro lugares disfrutarán de la ventaja de cerrar las series de cuartos de final como locales. La Liguilla del Torneo Clausura 2026 está programada para iniciar el 2 de mayo, con partidos de ida seguidos de semifinales y la gran final en mayo.

La eliminación del Play-In ha sido un tema recurrente en las reuniones de los clubes, con rumores sobre la posible restauración del formato clásico en futuras ediciones, aunque aún no hay confirmaciones oficiales.