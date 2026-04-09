Juez estadounidense establece que el Pentágono quebrantó su orden sobre acceso a prensa

Un fallo judicial reciente ha determinado que el Pentágono no ha cumplido con la orden de restablecer el acceso de prensa a varios periodistas, en un caso que pone en la mira la libertad de información y la transparencia gubernamental.

El juez Paul Friedman ha exigido que se devuelvan las credenciales a siete reporteros del New York Times, tras una demanda presentada contra la administración de Trump el pasado diciembre. Esta decisión surge en respuesta a las nuevas restricciones impuestas por el Departamento de Defensa, consideradas por el periódico como una maniobra para eludir la orden judicial previa.

Las Restricciones del Pentágono

El Pentágono había implementado un nuevo reglamento que obligaba a los periodistas a ser acompañados dentro de sus instalaciones, así como regulaciones relacionadas con las “divulgaciones no autorizadas”. Sin embargo, el juez catalogó estas medidas como una continuación de políticas anteriores que habían sido desestimadas.

Un Espacio de Trabajo Impugnado

En una audiencia reciente, el juez mostró escepticismo respecto a las nuevas políticas del Pentágono, describiéndolas como “extrañas” y “kafkianas”. Resaltó que las condiciones impuestas para acceder a la información son una clara violación de los derechos de los periodistas de ejercer su labor sin restricciones indebidas.

Reacciones y Consecuencias

La decisión del juez resalta un tema crítico: la administración está limitando el acceso a información esencial para el público. Si bien se ha proporcionado espacio alternativo para los reporteros del Times y otros medios afines, el cierre de la «corredoría de corresponsales» fue vista como un acto de desacato a la orden del tribunal.

Un Llamado a la Transparencia

Al concluir su fallo, el juez enfatizó que la intención del secretario de defensa es controlar lo que el público recibe como información. “La Constitución exige mejores estándares”, expresó, resaltando la necesidad de una prensa independiente para una democracia saludable.

Próximos Pasos Legales

El juez ha solicitado a la administración de Trump un informe sobre las acciones para cumplir con su orden antes del 16 de abril. Mientras tanto, se desconoce cómo esta decisión afectará a otros periodistas que optaron por devolver sus credenciales al no estar de acuerdo con las nuevas políticas de acceso.

Esta resolución refuerza la importancia de la libertad de prensa y el papel crítico que juegan los medios en una sociedad democrática.