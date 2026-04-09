Córdoba: Hombre fallece por leptospirosis en Bell Ville

Un hombre de 39 años en Bell Ville ha perdido la vida a causa de leptospirosis, una enfermedad que se confirma tras su fallecimiento y que resalta la importancia de la prevención en la comunidad.

El Ministerio de Salud de Córdoba informó sobre el deceso de un hombre de 39 años procedente de Bell Ville, tras un diagnóstico de leptospirosis confirmado por estudios realizados post mortem. El paciente había buscado atención en el Hospital Regional Ceballos y luego en una clínica privada, donde fue admitido antes de fallecer.

Frente a la situación, el hospital buscó establecer la causa del fallecimiento y envió muestras al Instituto Nacional Dr. Emilio Coni, donde se confirmó la presencia de la bacteria causante de la leptospirosis. Esto desencadenó una rápida respuesta del sistema de salud, coordinaron esfuerzos con la clínica y la Secretaría de Salud local para implementar medidas preventivas.

La leptospirosis: un enemigo silencioso

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana transmitida por diversos animales, especialmente roedores, pero que también puede encontrarse en vacas y perros. Según María Eugenia Vittori, de la Dirección de Epidemiología, el contagio se produce a través del contacto con la orina de animales infectados o el consumo de agua y alimentos contaminados.

“Es esencial protegerse de la orina de estos animales. Usar botas de goma, mamelucos y guantes es fundamental, sobre todo para quienes trabajan en el campo o con animales,” destacó Vittoni en una entrevista.

El diagnóstico se estableció tras la solicitud de intervención del hospital para determinar la causa de la muerte. Es relevante considerar el papel de los roedores y los perros en la transmisión de esta enfermedad, especialmente en áreas donde la leptospirosis es endémica.

Medidas preventivas recomendadas

Para prevenir la leptospirosis, la Secretaría de Salud aconseja evitar el contacto directo con superficies contaminadas y usar equipo de protección como botas y guantes:

• Utilizar equipos de protección al realizar desratización, limpieza y mantenimiento de espacios.

• Combatir la presencia de roedores en las casas y alrededores.

• Evitar el contacto con aguas estancadas que puedan estar contaminadas.

• Mantener los espacios limpios y libres de basura.

Recomendaciones específicas para el ámbito rural

Los trabajadores del campo deben:

• Consultar a un veterinario ante abortos o enfermedades de sus animales.

• Usar vestimenta adecuada al manejar animales o al cruzar áreas inundadas.

• Vacunar a los perros y vacas en áreas donde la enfermedad es común.

Situación epidemiológica actual en Córdoba

Desde 2021 hasta la fecha, Córdoba ha registrado 14 casos confirmados de leptospirosis en 13 localidades diferentes. Tristemente, la provincia ha visto cuatro muertes vinculadas a esta enfermedad durante este periodo, lo que refuerza la urgencia de aumentar la vigilancia y las medidas de prevención.