Colombia limita a 30% la inversión exterior de fondos de pensiones

El gobierno colombiano busca impulsar la economía local al limitar las inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero. Una medida que promete redirigir miles de millones de dólares hacia el crecimiento del país.

La administración del presidente Gustavo Petro ha decidido implementar cambios significativos en la gestión de los fondos de pensiones en Colombia. A partir de ahora, estos fondos, que administran más de 170,000 millones de dólares, deberán destinar al menos el 70% de sus activos a la economía nacional, reduciendo al 30% la proporción que pueden mantener en el extranjero.

Detalles de la Nueva Medida

Publicado el jueves en el sitio web oficial de la Presidencia, el decreto otorgará a los fondos un período de cinco años para adapatarse a esta normativa. Hasta ahora, aproximadamente la mitad de los activos de estos fondos se encontraban invertidos fuera del país.

Para facilitar esta transición, los fondos de pensiones contarán con un vacío de tres años, durante el cual deberán disminuir su inversión extranjera al 35%. La dirección del gobierno aspira a reorientar estos ahorros hacia proyectos locales, impulsando así el crecimiento económico a nivel nacional.

Impacto en el Mercado Colombiano

Se anticipa que los bonos en pesos colombianos serán el principal destino de estos flujos de inversión. Los análisis sugieren que no solo los aportes mensuales de los trabajadores se canalizarán hacia dichos instrumentos, sino que también se repatriarán activos previamente invertidos en el exterior.

Este cambio llega en un momento favorable, ya que la deuda en moneda local ha mostrado un rendimiento aproximado del 5% en dólares durante el presente año, impulsada por el aumento en los precios del petróleo.

Posibilidad de Superar Límites

Los fondos de pensiones tendrán la opción de exceder temporalmente el límite del 30% si logran justificar sus decisiones ante el regulador financiero con argumentos técnicos válidos.

Críticas y Apoyo a la Iniciativa

Gustavo Petro ha sido un firme crítico de las inversiones extranjeras de los fondos de pensiones, enfatizando que estos recursos deben destinarse a fortalecer la economía local. Desde su administración, se ha enfocado en promover políticas que prioricen la inversión interna como motor de desarrollo para Colombia.