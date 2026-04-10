Maitena: Un viaje en busca de Justicia desde Merlo a General Las Heras

Desaparecida en Merlo: la trágica historia de Maitena y las incógnitas que rodean su muerte

La comunidad de Merlo se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Maitena, una adolescente de 14 años que había desaparecido en la mañana del miércoles. A pesar de no presentar signos de violencia, la investigación sigue abierta, generando más preguntas que respuestas.

El pasado miércoles, Maitena asistía al colegio secundario Nº 16 Manuel Belgrano junto a su hermana. Antes de ingresar, decidió separarse para reunirse con una amiga y no volvió más. La joven fue vista por última vez en la estación de tren de Merlo, donde tomó un tren rumbo a Lobos, aunque actualmente este servicio llega hasta General Las Heras debido a trabajos en la vía.

Un recorrido con misterios

Según los datos recabados por los investigadores, a las 9 de la mañana, Maitena descendió en la estación Km 34,5, a unos 4 km de su punto de partida. Las cámaras de seguridad capturaron su imagen a las 9:03, y se la ve caminando en las cercanías de las calles Vidt y Montalvo. A las 9:15, parece haber sostenido contacto con alguien en la calle, un hecho que ha intrigado a los expertos.

Un teléfono que despierta preguntas

Un detalle particularmente desconcertante es que Maitena dejó su teléfono habitual en casa, optando por llevar un dispositivo de reemplazo. Este aspecto ha alimentado hipótesis sobre su estado emocional y sus intenciones, y se ha descubierto que tenía programados nueve correos electrónicos para ser enviados en el futuro.

Signos de depresión y mensajes preocupantes

Las fuentes indican que la adolescente estaba atravesando un período de fuerte depresión, y se encontraron mensajes de despedida en su hogar. Además, surgió un posteo de una amiga, en el que se hacía referencia a un controvertido juego de desafíos que circula en la red, potencialmente vinculado a la incitación al suicidio. Por ello, la fiscalía no descarta ninguna línea de investigación.

La investigación continúa

En la tarde del jueves, el cuerpo de Maitena fue localizado cerca de la estación Las Heras. Aunque las primeras evaluaciones no revelaron signos de violencia, los investigadores siguen examinando el contexto detrás de su trágica muerte. Alegados de su círculo cercano mencionan conversaciones que podrían estar relacionadas con un acoso digital, lo que añade otra capa de complejidad al caso.

La comunidad se mantiene alerta y solidaria en estos momentos difíciles a la espera de respuestas que puedan arrojar luz sobre una situación desgarradora.