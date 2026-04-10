Nueva ley en Córdoba: regulan a naranjitas y limpiavidrios, cambios y sanciones detalladas

La Legislatura de Córdoba ha dado un paso significativo al aprobar una reforma al Código de Convivencia, que introduce estrictas regulaciones sobre los naranjitas y limpiavidrios en la vía pública. Esta medida busca regularizar la actividad y fortalecer la seguridad en el espacio público.

La reciente modificación a la legislación fue aprobada con un respaldo de 51 votos a favor contra 19 en contra, marcando un fuerte compromiso por parte de los legisladores para abordar la situación de los cuidacoches y limpiavidrios en la provincia.

Naranjitas Sin Autorización: Sanciones Severas

Una de las disposiciones más relevantes de la nueva ley modifica el artículo 60, que penaliza el cuidado de vehículos sin la debida habilitación municipal. Según esta regla, quienes soliciten dinero a cambio de permitir el estacionamiento pueden enfrentarse a hasta seis días de arresto, trabajo comunitario o multas.

Las sanciones pueden duplicarse en situaciones específicas, como cuando actúan varios individuos en conjunto, implican a menores o se aprovechan de la vulnerabilidad de otros. Además, se establece un endurecimiento de las penas si la actividad se desarrolla cerca de hospitales, escuelas o durante eventos masivos.

Naranjitas Habilitados También en la Mira

El artículo 60 bis introduce penalidades incluso para aquellos naranjitas que están legalmente habilitados pero incumplen las condiciones establecidas por los municipios. Por ejemplo, quienes trabajen fuera de las zonas autorizadas o cobren tarifas distintas se enfrentan a sanciones que incluyen hasta tres días de arresto, multas y trabajo comunitario.

Limpiavidrios: Endurecimiento de Sanciones

La nueva normativa también afecta a los limpiavidrios, ya que se incorpora el artículo 60 quater, el cual prohíbe la limpieza de parabrisas en la vía pública. Esta actividad podrá recibir sanciones de hasta seis días de arresto o multas significativas, especialmente si se lleva a cabo durante eventos masivos o en áreas de alta circulación.

Un Enfoque Social: Capacitación y Reinserción

Además de las sanciones, la ley prevé que el Poder Ejecutivo implemente programas de capacitación y reinserción laboral para los naranjitas y limpiavidrios. Estas iniciativas incluirán cursos de oficios y abordajes integrales relacionados con la salud mental, promoviendo un enfoque social a esta problemática.

Multas Económicas: Un Nuevo Paradigma

Las sanciones se calcularán en Unidades Económicas Municipales (UEM). Actualmente, el valor de una UEM es de $16.456, lo que implica que las multas pueden alcanzar hasta $822.800 para actividades no autorizadas. En situaciones agravantes, como la participación de menores o la ejecución de la actividad en eventos masivos, las multas pueden superar $1,6 millones.

Fecha de Vigencia de la Nueva Ley

La ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial, permitiendo que los municipios establezcan los controles necesarios. Con estas medidas, Córdoba busca ordenar la actividad de cuidacoches y limpiavidrios, reduciendo la informalidad y mejorando la gestión del espacio público.