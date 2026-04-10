Padres de Ángel: Acusaciones de Abandono y Violencia

La muerte de Ángel López, un niño de apenas cuatro años, ha desatado una ola de cuestionamientos sobre la eficacia del sistema de protección infantil en Argentina. Este trágico suceso resalta la complejidad de la familia y las dinámicas de violencia que enfrentó desde su corta edad.

Desde sus primeros años, el sistema de protección ya conocía el entorno de abandono y negligencia que rodeaba a Ángel. La ausencia de su madre y las múltiples denuncias de violencia contra su padre biológico habían generado un expediente que obligó a las autoridades a tomar acciones preventivas, incluyendo prohibiciones de acercamiento.

Un Contexto de Violencia y Abandono

Según fuentes judiciales que revisaron el caso en el Juzgado de Familia, la tenencia del pequeño fue objeto de debate complicado. La madre se había marchado de la ciudad, dejándolo en manos de su padre, quien enfrentaba acusaciones en su contra. Estas circunstancias hicieron que el tribunal restringiera los derechos de ambos padres.

Acusaciones de Responsabilidad Paterna

El conflicto comenzó en 2023, cuando el padre fue denunciado por supuestamente brindar alcohol al niño en actividades de fútbol. A pesar de sus defensas —señalando que no llevaban a Ángel a esos encuentros—, el Servicio de Protección de Derechos tomó cartas en el asunto.

Intervenciones del Servicio de Protección de Derechos

Durante su intervención, los operadores del servicio también se preocuparon por la situación de la madre de Ángel, quien había hecho una denuncia contra el padre en Córdoba. No obstante, la situación continuó deteriorándose cuando, en julio de 2025, el padre recibió una exclusión del hogar tras nuevas denuncias de violencia familiar.

Intentos de Revinculación Familiar

La imposibilidad de que Ángel permaneciera con su padre llevó a la Justicia a intentar restablecer el contacto con su madre. Sin embargo, una parte del proceso de revinculación fue rechazada, lo que resultó en que la tenencia fuera restituida a Mariela Altamirano, la madre biológica. Este proceso estuvo marcado por informes de psicólogos y pruebas realizadas para evaluar el bienestar del niño.

Una Esperanza Que se Apaga

Las autoridades estaban a la espera de una audiencia conciliatoria cuando, trágicamente, Ángel falleció. La comunidad ahora se pregunta bajo qué circunstancias ocurrió esta pérdida y qué lecciones deben extraerse de este doloroso caso que revela fallas en la protección y supervisión de los derechos de los niños.