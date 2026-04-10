Putin Anuncia Alto al Fuego por Pascua Ortodoxa con Ucrania, Según el Kremlin

En un inesperado giro, Vladimir Putin ha declarado un cese al fuego con Ucrania durante las festividades de Pascua Ortodoxa, tras la propuesta de una pausa en las hostilidades por parte de Kyiv.

El Kremlin comunicó el jueves por la noche que, siguiendo la decisión del Comandante Supremo, el alto al fuego comenzará el 11 de abril a las 16:00 (13:00 GMT) y se extenderá hasta el final del día 12 de abril, coincidiendo con la celebración de la Resurrección de Cristo, según el calendario juliano que sigue la Iglesia Ortodoxa en ambos países.

Una señal de esperanza en un contexto tenso

La propuesta de un alto al fuego llega en un momento crucial, luego de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, también mostró disposición para un posible alto al fuego durante las festividades. Este gesto podría abrir la puerta a un diálogo entre las partes, que han visto un aumento en las tensiones en los últimos meses.

Antecedentes de ceses al fuego fallidos

El año pasado, durante la misma festividad, Putin había declarado un alto al fuego unilaterales de 30 horas. Sin embargo, ambas naciones se acusaron mutuamente de violar esa pausa temporaria, lo que llevó a un clima de desconfianza. La comunidad internacional sigue observando con atención esta nueva oportunidad para la paz.

¿Qué nos depara el futuro?

A medida que se acercan las fechas críticas, la atención se centra en si ambas partes lograrán mantener la calma durante las festividades y si este alto al fuego puede servir como base para futuras negociaciones de paz. El mundo está pendiente de los próximos pasos en este conflicto en curso.

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