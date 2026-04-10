EE.UU. considera eliminar sanciones al Banco Central de Venezuela

En un movimiento que podría cambiar el rumbo económico del país latinoamericano, Estados Unidos está considerando la posibilidad de levantar las sanciones impuestas al banco central de Venezuela. Este cambio podría permitir que miles de millones de dólares fluyan hacia la golpeada economía venezolana.

Fuentes cercanas a la situación revelan que esta medida facilitaría la circulación de ingresos por ventas de petróleo, restableciendo un canal esencial de divisas después de años de aislamiento.

Reactivación de la economía venezolana

La propuesta surge en un momento crucial, mientras la administración actual busca aliviar las restricciones que han generado cuellos de botella económicos en Venezuela. Los pagos a empresas locales, encargadas de impulsar la producción de petróleo, suelen ser retenidos en cuentas estadounidenses debido a verificaciones de cumplimiento relacionadas con Petróleos de Venezuela SA.

Las fuentes, que han solicitado permanecer en el anonimato, han indicado que el Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Ministerio de Información de Venezuela no han emitido comentarios oficiales al respecto.

Los obstáculos actuales en el flujo de dinero

Desde la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero, los ingresos petroleros han sido controlados por EE.UU. Inicialmente, estos fondos eran canalizados a través de cuentas en Catar antes de ser trasladados a Venezuela. A pesar de que se han transferido alrededor de 1.000 millones de dólares al banco central, la mayoría de estos recursos aún no llega a las empresas, dado que se encuentran en proceso de revisión por parte de los bancos.

Los retrasos en los pagos están causando que algunas empresas se vean obligadas a paralizar sus operaciones, lo que amenaza con socavar los planes de la administración actual para incrementar la producción de crudo y revitalizar la economía nacional.

Desafíos políticos en un contexto global

La situación se complica aún más por el contexto internacional, donde la guerra con Irán está reduciendo la oferta global de petróleo y elevando los precios de la gasolina en EE.UU. A medida que la presión política sobre la administración para obtener resultados crece, se espera que Venezuela aumente su producción de petróleo en un 40% durante este año.

Aislamiento histórico del sistema bancario venezolano

Las sanciones impuestas bajo la administración de Donald Trump en 2019 han mantenido al banco central venezolano prácticamente aislado del sistema financiero estadounidense. Este aislamiento ha bloqueado la mayoría de sus actividades y desalentado a los bancos internacionales a participar en transacciones relacionadas con el país sudamericano.

“Eliminar estas sanciones permitiría restablecer conexiones con bancos internacionales, reducir fricciones operativas y permitir una mayor participación de distintas entidades, lo que daría verdadera profundidad al mercado cambiario”, señala Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica en Caracas.

Además, la llegada de dólares al sistema es clave para controlar la depreciación del bolívar y frenar la escalofriante inflación. El gobierno ha comenzado a vender dólares al sector privado como parte de una estrategia para estabilizar la economía y evitar que la hiperinflación se reanude.