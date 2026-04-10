Israel lanza ataque relámpago en Líbano, rompiendo el alto el fuego y causando cientos de muertes

Un inesperado ataque aéreo israelí en Líbano ha desatado una nueva crisis en la región, dejando un saldo trágico de más de 300 muertos y más de 1,150 heridos. Este episodio, que se produce en medio de un anunciado alto el fuego, genera una ola de reacciones internacionales.

La sorpresa del ataque

A pesar del reciente anuncio de un alto el fuego de dos semanas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las fuerzas aéreas israelíes lanzaron un ataque en la tarde del miércoles, sorprendiendo a muchos en una región que había comenzado a respirar con alivio.

Impacto Devastador en el Pueblo Libanés

Según el Ministerio de Salud libanés, los estragos son alarmantes: más de 1,700 muertos desde el inicio de las hostilidades de Israel. Este último ataque, que duró solo 10 minutos, fue uno de los más intensos en la historia reciente, apuntando a diversas instalaciones de Hezbolá y otras áreas densamente pobladas de Beirut.

Reacciones en la Comunidad Internacional

Las críticas se han disparado, aunque la respuesta de Estados Unidos ha sido más cauta, evitando condenar a su aliado. Irán, sin embargo, no se contuvo y calificó el ataque como una «flagrante violación» del alto el fuego, instando a Estados Unidos a detener lo que consideran «agresión» israelí.

La Tarde del Ataque: Un Despliegue Aéreo Sin Precedentes

Comenzando a las 14:00 horas en Beirut, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo una ofensiva masiva, atacando más de 100 objetivos en todo Líbano, incluyendo áreas de Beirut y el Valle de Bekaa. Los bombardeos no solo afectaron a los bastiones de Hezbolá, sino también a zonas más urbanizadas, causando pánico y caos entre la población.

Relatos de Desesperación en Hospitales

Safa Bleik, enfermera de Médicos Sin Fronteras, relató la angustiante llegada de víctimas al Hospital Rafik Hariri: «Las primeras personas que atendimos estaban gravemente heridas, con esquirlas y heridas profundas». La desesperación se palpaba en el ambiente, con familias buscando a sus seres queridos entre la multitud de heridos.

Retaliación de Hezbolá

En respuesta a los ataques, Hezbolá lanzó cohetes hacia territorio israelí, aunque no se registraron daños significativos. El ejército israelí, por su parte, afirmó haber abatido a «más de 70 terroristas», negando que sus acciones hayan resultado en la muerte de civiles.

La Crisis Aumenta

A medida que las horas avanzan, el luto inunda las calles de Beirut. El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró el hecho como una «masacre». Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, pero las esperanzas se desvanecen frente a la magnitud de la destrucción.