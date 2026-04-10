Juez ordena que niño regrese con madre acusada de maltrato a otro hijo

La conmovedora muerte de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, ha desatado un clamor por justicia y ha puesto en tela de juicio la protección de menores en Argentina.

Un Final Inesperado en el Hospital

Ángel falleció durante la madrugada del domingo de Pascuas en la terapia intensiva del Hospital Regional. Su llegada a la sala ocurrió a las 8:35 AM tras sufrir una descompensación en el hogar de su madre biológica en un barrio rural. Inicialmente, los médicos diagnosticaron un paro cardiorrespiratorio sin evidencias de violencia. Sin embargo, la autopsia posterior reveló lesiones internas en su cabeza, lo que ha generado inquietud en su padre, quien denuncia un posible homicidio.

Dudas y Nuevas Investigaciones

A pesar de las sospechas, las autoridades judiciales han pedido que se espere el informe final de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Un investigador indicó que las lesiones internas podrían estar vinculadas a problemas respiratorios. Sin embargo, las incógnitas persisten y la situación es dramática.

Implicaciones Legales y Antecedentes

El fiscal Facundo Oribones ha imputado a la madre de Ángel, Mariela Altamirano, y a su pareja, pero ambos se encuentran en libertad. La Justicia ha solicitado información sobre denuncias previas en Misiones y Corrientes, donde la madre residió antes. Se sabe que ya había perdido la tenencia de otro hijo, lo que contribuye a un escenario alarmante.

Un Niño en Apuros

La historia de Ángel es la de un pequeño envuelto en una compleja disputa por su custodia. Aunque vivía con su padre, la Justicia decidió otorgar la tenencia a su madre a pesar de sus antecedentes. A partir de ese momento, sus allegados sostienen que comenzó un verdadero calvario. Videos recientes muestran al niño suplicando no regresar al hogar de Mariela, lo que ha conmovido a muchos.

Restricciones y Desamparo

A pesar de las súplicas de Ángel, se implementó una restricción perimetral que impedía al padre y a su pareja acercarse a él, el 9 de marzo, justo antes de su muerte. Esta situación ha generado una amplia crítica hacia el sistema de justicia a nivel local.

La Tragedia que Estremece a la Comunidad

Ángel fue hospitalizado el domingo tras descompensarse en su hogar. Aunque fue reanimado, nunca recuperó la capacidad de respirar de forma autónoma. La ausencia de la madre durante esos momentos críticos y testimonios de vecinos sobre situaciones de abandono y maltrato no hacen más que oscurecer la tragedia.

Marchas y Reclamos por Justicia

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, calificó el caso como “tremendo” y ha solicitado una investigación exhaustiva sobre la posible desatención por parte de las autoridades. Mientras tanto, el ambiente en la Fiscalía está cargado de tensión, y se han programado marchas en Comodoro Rivadavia para exigir justicia por la muerte del pequeño Ángel.