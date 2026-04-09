Chimpancés en Uganda: Documentan un intenso conflicto tras décadas de convivencia

Un estudio revela la sorprendente fractura social entre los chimpancés del Parque Nacional de Kibale, desatando un conflicto sin precedentes en el mundo animal.

Unfenómeno inusitado en Uganda

En el corazón de Uganda, específicamente en el Parque Nacional de Kibale, se ha documentado un hecho asombroso: una guerra civil entre chimpancés salvajes. Este conflicto, liderado por un equipo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin y encabezado por Aaron Sandel, ha captado la atención de la comunidad científica por su rareza y complejidad.

La división de un grupo unido

A partir de 2015, la comunidad, que durante años había mostrado cohesión, comenzó a desmoronarse en dos bandos rivales. Para 2018, la separación fue irreversible y marcada por una serie de confrontaciones violentas.

El Parque Nacional de Kibale fue escenario de una guerra civil entre los chimpancés./Aaron Sandel

Los orígenes del conflicto

El estudio, publicado en la revista Science, sugiere que el origen de la violencia no fue debido a diferencias culturales, sino a la ruptura de los lazos sociales establecidos entre los individuos.

Este tipo de disputa es una rareza en la comunidad chimpancé, estimándose que solo ocurre una vez cada quinientos años en su hábitat natural.

La comunidad Ngogo: tamaño y estructura

El grupo Ngogo, compuesto por cerca de 200 individuos, incluyendo más de 30 machos adultos, se volvió notable por la intensa competencia por recursos esenciales como alimento y territorio.

La comunidad Ngogo albergaba alrededor de 200 chimpancés antes de la separación./Archivo Crédito: Aleksey Maro/UC Berkeley

La escalada de la violencia

Después de la división, el grupo Central contaba con 30 machos y 39 hembras, mientras que el grupo Oeste estaba integrado por 10 machos y 22 hembras. Las tensiones inspiraron al grupo Oeste a organizar patrullas, resultando en 24 ataques al grupo Central en el período de 2015 a 2024.

Los efectos de estas batallas fueron devastadores: al menos siete machos adultos y diecisiete crías perdieron la vida, mientras que otros catorce individuos del grupo Central desaparecieron misteriosamente, señalando un posible número aún mayor de víctimas.

La ruptura de la comunidad provocó conflictos violentos entre los chimpancés./Archivo Aleksey Maro

Factores que llevaron a la discordia

La división no fue un evento repentino. Los investigadores notaron un cambio paulatino en las interacciones sociales, seguido por dos años de evitación, que finalmente desembocaron en ataques fatales. La muerte de cinco machos y una hembra en 2014, la ascensión de un nuevo macho alfa en 2015 y una epidemia respiratoria en 2017 jugaron roles cruciales en el desbalance social.

Un espejo de la convivencia social

Los lazos sociales son fundamentales para la armonía entre grupos./Aaron Sandel

Los ataques mortales fueron precedidos por patrullas territoriales, con la competencia por la reproducción y el territorio sirviendo como disparadores de la violencia.

Este caso destaca cómo incluida la dinámica social de los chimpancés les permite cambiar su identidad de grupo, recordando que la convivencia no siempre garantiza armonía.

Reflexiones sobre el conflicto

El estudio de la comunidad Ngogo ofrece importantes lecciones sobre la dinámica social en grupos complejos./Archivo Crédito: Proyecto Ngogo Chimpanzee

Los científicos enfatizan que la capacidad de los chimpancés para organizar disputas, aun sin una cultura comparable a la humana, vuelve a poner de manifiesto la relevancia de los estudios prolongados para la comprensión y la conservación de esta especie.

El caso Ngogo es considerado excepcional y sus características son vistas como una rareza en la historia de los chimpancés salvajes, sucediendo aproximadamente una vez cada cinco siglos.