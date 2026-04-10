El Riesgo País Se Estabiliza por Debajo de 600 Puntos

El Riesgo País de Argentina experimenta una notable caída, abriendo la puerta a una renovada confianza de los inversores. Con un descenso hasta los 557 puntos básicos, el mercado reflejó una euforia por los bonos nacionales.

Recientes datos de Rava Bursátil indican que el Riesgo País alcanzó los 557 puntos básicos, una cifra que marca una clara tendencia a la baja. Este descenso se atribuye a un aumento en la demanda de bonos Globales y Bonares desde las bolsas de Nueva York y Buenos Aires, lo que sugiere una creciente confianza en la capacidad del país para cumplir con sus metas fiscales y potencialmente desmantelar los controles cambiarios.

Precio Actual del Riesgo País en Argentina

Según el último monitoreo de Rava Bursátil, el Riesgo País cerró en 557 puntos básicos, reflejando una mejoría notable en comparación con periodos anteriores. Este rally ascendente en los precios de los títulos de deuda pública ha sido impulsado por un incremento en las transacciones de renta fija a largo plazo. Este fenómeno ha contribuido a reducir significativamente la brecha de rendimiento con los bonos del Tesoro estadounidense.

Análisis Semanal del Riesgo País

En la última semana, el indicador del JP Morgan ha disminuido drásticamente, bajando desde la zona de 1.100 puntos básicos, en un movimiento provocado por la presentación de superávits financieros recientes. La caída de casi 500 puntos básicos se debe a un ingente flujo de capitales que busca capitalizar los altos rendimientos de los bonos argentinos.

A medida que avanzaba la semana, el Riesgo País comenzó a mostrar debilidad en sus niveles de resistencia, superando rápidamente los umbrales de 800 y 700 puntos. Este descenso fue acompañado por un flujo notable de divisas hacia el Banco Central y una estabilización de los dólares financieros. Analistas de la City destacaron que esta rápida corrección refleja una «recalibración total del riesgo argentino», facilitada por el apoyo explícito de organismos multilaterales hacia la estrategia económica del Gobierno.

Al finalizar la semana, la cifra de 557 puntos básicos posiciona a Argentina como uno de los países con mejor recuperación en el contexto emergente. La estabilidad en este nivel sugiere que el mercado ha comenzado a dejar de lado la posibilidad de una reestructuración de deuda inminente. Sin embargo, la volatilidad internacional y las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos continúan siendo factores a considerar por los inversores a medida que monitorizan la posibilidad de que el Riesgo País pueda descender por debajo de los 500 puntos.