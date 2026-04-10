Melania Trump niega vínculos con Jeffrey Epstein y solicita a víctimas testificar en el Congreso

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se pronunció firmemente sobre su conexión con Jeffrey Epstein, desmintiendo cualquier vínculo y pidiendo justicia para las víctimas de su red de trata.

La primera dama de EE.UU. se defiende de acusaciones

Melania Trump, esposa del presidente, hizo una clara declaración ante la prensa en la Casa Blanca, asegurando que cualquier rumor que asocie su nombre con el financiero acusado de múltiples abusos sexuales a menores, Jeffrey Epstein, «debe terminar inmediatamente».

Un Llamado a la Justicia para las Víctimas

En una aparición inesperada, Melania instó a que se realicen audiencias en el Congreso para brindar un espacio a las sobrevivientes de Epstein. «Estas mujeres merecen contar su historia en público si así lo desean», afirmó, enfatizando que su testimonio debería ser registrado en las actas del Congreso para asegurar la verdad.

Desmintiendo Rumores y Conexiones

La primera dama también refutó los rumores de que Epstein había presentado a Donald Trump. Aseguró que tales afirmaciones son «intentos maliciosos de difamar mi reputación» y recalcó que nunca tuvo relación con el financista, limitándose a un breve encuentro en el año 2000.

Las Revelaciones de un Correo Filtrado

Además, Melania hizo referencia a un correo electrónico del 2002 que fue revelado recientemente. Lo describió como una «correspondencia casual» con Ghislaine Maxwell. En el mensaje mencionado, se incluyó un cumplido sobre una fotografía de Epstein en una revista, lo que sugiere un contacto mínimo y sin implicaciones.

Reacciones de Legisladores

El representante demócrata Robert Garcia expresó su apoyo a la solicitud de Melania para realizar una audiencia pública, instando a que se tome en cuenta la voz de las víctimas. “Es fundamental que escuchemos sus testimonios”, declaró.

Desenmascarando el Pasado

La primera dama dejó en claro que no fue víctima de Epstein y no tiene relaciones con él ni con Maxwell. «Nunca estuve involucrada de ninguna manera», sostuvo, reafirmando su postura ante las continuas especulaciones.

El Contexto de los Odios Públicos

Esta declaración de Melania se produce en un momento en que el tema de Epstein vuelve a ser objeto de atención en el debate público sobre su caso y el manejo del mismo por parte de las autoridades. La conexión anterior de Donald Trump con Epstein ha sido objeto de múltiples análisis y críticas, aunque no se han encontrado pruebas de conductas delictivas por parte del actual presidente.