Mercados en Alerta: Caen Acciones y Suben Bonos por Incertidumbre en Medio Oriente

La incertidumbre global continúa afectando a los mercados, con caídas en las acciones argentinas mientras que los bonos en dólares muestran un leve repunte.

Este jueves 9 de abril, las acciones argentinas sufrieron retrocesos significativos, mientras que los bonos en dólares mostraron signos de recuperación en medio de un clima de incertidumbre por la situación entre Estados Unidos e Irán.

Acciones en Descenso

Los ADRs argentinos en Wall Street experimentaron caídas de hasta 5,5%, destacando el desempeño negativo de Edenor (-5,5%) y Cresud (-3,7%). En el mercado local, el S&P Merval finalizó con una baja del 0,4%, cerrando a 2.999.607,52 puntos en pesos.

Caídas Notables en el Panel Líder

En el panel principal, las acciones que más perdieron fueron: Sociedad Comercial del Plata (-7%), Edenor (-5,1%) y Transportadora de Gas del Norte (-4%). El Instituto Rosenbusch destacó en el Panel General con una caída del 10,4%.

Bonos en Dólares al Alza

Por el contrario, los bonos en dólares tuvieron una leve subida, encabezada por el Bonar 2041, que subió hasta un 1,2%. En este contexto, el riesgo país se redujo un 2,3%, ubicándose en 557 puntos básicos.

Cambio de Tendencia en el Mercado del Petróleo

Con el cumplimiento del cese al fuego entre Irán y Estados Unidos empezando a verse amenazado, los precios del petróleo se acercaron nuevamente a los US$ 100 por barril, reflejando la inquietud de los inversores.

Reacciones en los Mercados Globales

Analizando el panorama internacional, Bautista Aboy, Portfolio Manager de Mills Capital, expresó que la tregua entre Estados Unidos e Irán trajo un alivio temporal a los mercados. Sin embargo, advirtió que la situación sigue siendo volátil y los focos de tensión no se han disipado.

Cotización del Dólar

En cuanto al tipo de cambio, el dólar oficial cerró a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación. El dólar mayorista finalizó a $1.381, mientras que el dólar Blue cotizó a $1.370 para la compra y $1.390 para la venta.

Expectativas de Inflación para 2026

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, las proyecciones de inflación para 2026 se ajustaron al alza, estimando un 29,1% acumulado. Las expectativas sobre la dinámica inflacionaria indican una desinflación gradual, con un IPC esperado de 3% para marzo y 2,6% para abril.