Kicillof pide ‘nuevas canciones’ y critica las internas: ‘Debemos perder el menor tiempo posible’

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reiteró su enfoque renovador para el peronismo durante un evento en la Universidad de Buenos Aires, instando a la unidad y a poner fin a las disputas internas en el partido.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof ha lanzado un claro llamado a la acción dentro del peronismo, señalando que es crucial «perder el menor tiempo posible en internas y discusiones que no conducen a nada». Su mensaje, dirigido principalmente a La Cámpora y al kirchnerismo, se enmarca en el lanzamiento de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Nuevas perspectivas para el peronismo

Kicillof analizó la fallida experiencia del Frente de Todos, enfatizando que «no puede volver a suceder que se logre una expresión electoral para ganar elecciones» y posteriormente enfrentar «dificultades para gobernar».

Críticas al gobierno de Javier Milei

Durante su intervención, Kicillof no se contuvo al criticar las decisiones del gobierno actual, afirmando que «ha involucrado a Argentina en una guerra que no es nuestra» y que muchas de sus políticas están «reñidas con nuestra historia, cultura e identidad». Su argumento se centró en la idea de un “terraplanismo multidisciplinario” que busca desmantelar el Estado argentino.

La ultraderecha y sus implicancias

El mandatario también mencionó que el gobierno de Milei se alinea con un club internacional de ultraderecha, replicando discursos y estrategias que están causando confusión. Kicillof afirmó que la derecha actual se caracteriza por ser «ignorante y cipaya», en contraposición a las derechas históricas, más cultas y nacionalistas.

Planificación participativa en Buenos Aires

Al describir su gestión en la provincia, Kicillof destacó el enfoque de «planificación participativa», subrayando la importancia de involucrar a la comunidad científica y universitaria en el gobierno. «No le puede pasar más a la Argentina que su sistema científico, universitario e intelectual resulte estar ajeno a la experiencia de gobierno», aseveró.

El desafío de construir una alternativa viable

Sobre las perspectivas futuras, Kicillof concluyó que «la tarea es inmensa y se aceleran los tiempos» para construir una alternativa que rivalice con el modelo actual de Milei. Hizo hincapié en la necesidad de aprender del pasado y evitar errores que podrían ser perjudiciales para el futuro del peronismo.

Finalmente, el gobernador minimizó la influencia de herramientas como las redes sociales en la política, recordando una victoria que lograron sin depender de grandes campañas mediáticas y con recursos modestos.