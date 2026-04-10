En un giro inesperado, el Fondo Monetario Internacional inicia una encuesta entre sus miembros sobre las relaciones con Venezuela, un indicio esperanzador para la reanudación de la cooperación bilateral.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha comenzado a compartir una encuesta con sus miembros para recopilar información sobre la situación actual de Venezuela, según fuentes cercanas al organismo. Este movimiento marca un cambio significativo en las dinámicas entre el FMI y el país sudamericano productor de petróleo.

La encuesta está siendo distribuida entre los directores ejecutivos del FMI y su propósito es sentar las bases para una posible reanudación de relaciones formales después de décadas de tensiones. Las fuentes que revelaron esta información prefirieron permanecer en el anonimato debido a la naturaleza delicada del tema.

Un portavoz del FMI aún no ha respondido a las solicitudes de aclaración sobre este asunto.

El Contexto de la Relación entre Venezuela y el FMI

Según las normas internalizadas por el FMI, Venezuela no puede acceder a financiamiento ni sostener conversaciones formales hasta que la comunidad internacional reconozca a la administración de Delcy Rodríguez como el gobierno legítimo. Este reconocimiento por parte de Estados Unidos, el mayor accionista del FMI, ha sido crucial en este proceso.

Una Historia de Conflictos

El vínculo entre Venezuela y el FMI ha sido tumultuoso desde el gobierno de Hugo Chávez, quien rechazaba al organismo como un instrumento de dominación estadounidense. El deterioro de las relaciones continuó bajo la presidencia de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos en Estados Unidos y cuya situación solo ha complicado más la relación con el FMI.

Desde 2004, el FMI no ha realizado la consulta anual conocida como el Artículo IV sobre la economía venezolana. En 2018, el organismo llegó a censurar al país por su falta de transparencia.

Consecuencias Económicas

En 2019, el FMI dejó de ofrecer a Venezuela acceso a los Derechos Especiales de Giro (DEG), la principal moneda de reserva del Fondo, lo que ha tenido un impacto significativo en la ya golpeada economía del país. La incertidumbre política y económica persiste, mientras el mundo espera cómo podrían evolucionar estas nuevas dinámicas de relación entre el FMI y Venezuela.