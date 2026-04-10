Campañas Electrónicas: Ofrendas a la Pachamama y Multitudes en el Cierre de Campañas

La recta final de la campaña electoral en Lima se vivió con una intensa agitación social y un gran despliegue de actividades políticas, donde la presencia de simpatizantes y las restricciones municipales marcaron la jornada.

El jueves 9 de abril fue escenario de vibrantes eventos políticos donde los partidos concentraron sus esfuerzos para atraer a un electorado indeciso. Las actividades masivas, sin embargo, se desarrollaron en medio de restricciones que generaron sanciones y cuestionamientos.

Restricciones en el Centro Histórico

La Municipalidad de Lima reiteró que el Centro Histórico es un área intangible, prohibiéndose concentraciones que puedan afectar la seguridad y la conservación del patrimonio. Sin embargo, varios partidos políticos decidieron realizar eventos en estos espacios restringidos.

Como resultado, se aplicaron sanciones administrativas, destacando al Partido Político Cívico Obras, que recibió una multa de 24,750 soles por colocar obstáculos en la vía pública, y Juntos por el Perú, sancionado con 34,375 soles por actividad no autorizada.

Incidentes y Dificultades en los Mítines

Durante los cierres de campaña, se reportaron problemas logísticos, como cortes de energía en lugares clave. Por ejemplo, un apagón sorprendió a los seguidores del candidato Alfonso López Chau en la Plaza Dos de Mayo.

Asistentes a otros mítines también experimentaron aglomeraciones y presiones en medio de la multitud, lo que llevó a un despliegue adicional de seguridad para mantener el orden.

En un toque simbólico, Ronald Atencio, del partido Venceremos, inició su evento con una ofrenda a la Pachamama, mientras que Jorge Nieto se enfrentó a espacios limitados en su actividad final, atrayendo un gran número de simpatizantes a pesar de las restricciones.

Afectaciones al Transporte y Servicios

La circulación en Lima sufrió alteraciones significativas como resultado de los eventos. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el servicio Aerodirecto Centro operó solo hasta la avenida Pacasmayo debido a una concentración en la Plaza Dos de Mayo, mientras que otras rutas experimentaron desvíos importantes.

Plazos Legales y Cierre Proselitista

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Ramos, afirmó que las actividades proselitistas estaban permitidas hasta las 23:59 del jueves, momento en que se clausura oficialmente la campaña electoral. Este marco temporal explica la dinámica y el fervor visible durante la jornada.