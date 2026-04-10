Cuba acusa a EE. UU. de ‘extorsionar’ a Latinoamérica al forzar la cancelación de acuerdos médicos

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba lanzó fuertes críticas a Estados Unidos, acusándolo de extorsionar a naciones latinoamericanas para que cancelen sus acuerdos de cooperación médica.

Bruno Rodríguez, el jefe de la diplomacia cubana, afirmó que EE.UU. está tratando de «estrangular» la economía de la isla, que se sostiene en gran parte gracias a las misiones médicas en el extranjero. Varias naciones han comenzado a retirar a sus médicos cubanos, un movimiento que preocupa a La Habana.

La Campaña de Presión

Washington califica el programa médico de Cuba, un orgullo nacional desde los años 60, como una forma de trabajo forzado. Esta postura se enmarca dentro de la estrategia de presión máxima del presidente Trump, que ha amenazado con intervenir en la isla tras sus acciones en Venezuela e Irán.

Impacto en las Relaciones Internacionales

Los países que desean mantener buenas relaciones con EE.UU. empiezan a ceder a la presión. Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana han cancelado sus acuerdos, lo que ha aumentado la presión sobre una Cuba que ya enfrenta una crisis económica exacerbada por el bloqueo energético estadounidense.

Rodríguez utilizó la red social X para expresar que «el gobierno de EE.UU. está persiguiendo, presionando y extorsionando a otros gobiernos para poner fin a la presencia de las Brigadas Médicas Cubanas bajo falsedades».

El Valor de las Misiones Médicas

En 2025, cerca de 24,000 médicos cubanos se encontraban trabajando en 56 países, principalmente en áreas remotas. La relación más cercana de Cuba en este ámbito ha sido con Venezuela, que ha recibido la mitad de los médicos enviados.

Este programa se proyectaba generar unos 7 mil millones de dólares el año pasado, cifras cruciales para la economía cubana. Sin embargo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció serias violaciones de derechos a los médicos, que incluyen la retención de salarios y confiscación de pasaportes.

Edgar Stuardo Ralon, presidente de la IACHR, señaló en una entrevista con AFP que algunas de estas prácticas podrían considerarse «trabajo forzado» y «trata de personas». Según estadísticas cubanas, los profesionales de la salud recibirían apenas entre el 2.5% y el 25% de lo que los países pagan por sus servicios.

Defensa del Programa Cubano

A pesar de las críticas, Cuba defiende su colaboración médica como un acto de «solidaridad», enfatizando su compromiso de llevar servicios de salud a las comunidades más necesitadas.