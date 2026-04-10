Mujer se arrepiente y queda en libertad tras robar tarjeta de crédito a compañera con discapacidad para compras navideñas

Rocambolesca historia de estafa en La Plata: Una auxiliar de jardín y un árbol de Navidad

Virginia Brizuela, auxiliar en un jardín de infantes de La Plata, fue liberada tras quedar detenida por sustraer datos de la tarjeta de crédito de una compañera con discapacidad. En sus confesiones, expresó su arrepentimiento y justificó sus acciones diciendo que se encontraba en una "situación de vulnerabilidad".

Brizuela, quien había utilizado la tarjeta robada para realizar compras que iban desde pasajes de micro hasta un árbol de Navidad, deberá someterse a un tratamiento psicológico y psiquiátrico para evitar un retorno a prisión.

La decisión del juez

La jueza Marcela Garmendia, a cargo del caso, consideró su estado personal, incluyendo la situación de su hijo de 7 años y sus dificultades económicas, antes de otorgarle la libertad. A pesar de tener una condena condicional previa por un caso relacionado con un menor, la jueza determinó que no había riesgo suficiente para mantenerla en custodia.

El inicio de la investigación

La detención de Brizuela fue el resultado de una investigación iniciada en enero, cuando la víctima, compañera de trabajo en el Jardín 954, detectó transacciones sospechosas en sus extractos de tarjeta. Tras realizar la denuncia, la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen corroboró irregularidades y abrió un expediente judicial.

Maniobras irregulares

Los investigadores encontraron que Brizuela había accedido a los datos de la tarjeta en el lugar de trabajo, donde ambas guardaban sus pertenencias. Durante un periodo de tiempo que abarcó desde el 21 de noviembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026, hizo compras que sumaron más de dos millones de pesos.

Hallazgo y allanamiento

La información recopilada permitió la autorización de un allanamiento en el hogar de Brizuela. Durante la operación, la policía detuvo a la mujer y confiscó varios artículos adquiridos con los datos de la tarjeta de su compañera.

Implicaciones económicas

Aún no está claro si Brizuela deberá resarcir a su compañera, pero existen indicios de que si las transacciones son desconocidas por la víctima, el banco podría cubrir el monto afectado por el seguro correspondiente.

Un intento de mediación

El abogado de Brizuela, Miguel Molina, planea solicitar una mediación entre ambas partes para buscar un acuerdo, sin considerar el daño efectivo. «Nuestro objetivo es resolver el conflicto de forma amigable», aseguró.

Cargos penales

Brizuela enfrenta cargos por «defraudaciones informáticas reiteradas», en relación con las diversas compras realizadas con la tarjeta de su colega. Las acusaciones incluyen la adquisición de ropa, calzado, un árbol de Navidad y pasajes a San Bernardo, así como el pago de una factura de gas.

Consecuencias para la víctima

Las transacciones ilegales habrían ocasionado un saldo negativo de aproximadamente dos millones de pesos en la cuenta de la víctima, aunque este monto podría ser cubierto por el seguro de las tarjetas de crédito en caso de desconocer los gastos.

La causa sigue abierta, con el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta al frente, pero Brizuela ya se encuentra en libertad, enfrentando ahora el camino hacia su rehabilitación.