Resultados de la Quiniela del Jueves 9 de Abril: Nacional y Provincia

Descubre los Números Ganadores de la Quiniela del 9 de Abril en Argentina

La emoción de la Quiniela sigue cautivando a los argentinos. Aquí te traemos los números ganadores de cada sorteo del 9 de abril, ¡no te los pierdas!

Resultados de la Quiniela La Previa

A la cabeza: 8190

Estos fueron los 20 números extraídos:

8190 5386 3482 1213 3161 2975 6806 7481 5565 9497 3440 9390 2814 2470 5565 2081 5650 2839 7417 7239

Resultados de la Quiniela La Primera

A la cabeza: 8377

Aquí están los números sorteados:

8377 8677 4282 6082 3147 8071 6402 9700 5527 7886 1050 5459 0535 3438 3928 0303 2170 8936 5348 2747

Resultados de la Quiniela Matutina

A la cabeza: 8794

Los números ganadores son:

8794 5885 1194 0850 2878 5652 3469 6165 5742 2672 2951 6671 8642 0244 8030 5375 2370 0975 7711 9882

Resultados de la Quiniela Vespertina

A la cabeza: 9207

Revisa los números que salieron en este sorteo:

9207 9346 5263 5363 5015 3844 9818 4573 4678 1490 3323 8467 2809 6684 3493 2757 8859 4200 2620 0096

Resultados de la Quiniela Nocturna

A la cabeza: 5492

Los números de la suerte son:

5492 1622 9265 5635 2323 6277 5985 6382 0194 1746 9407 2271 4812 9017 7229 1499 2486 6662 4236 3626

Resultados de la Quiniela por Provincias – 9 de Abril

Córdoba: La Previa: 3110 – La Primera: 3102 – Matutina: 5948 – Vespertina: 7367 – Nocturna: 3179

Santa Fe: La Previa: 3882 – La Primera: 2797 – Matutina: 9145 – Vespertina: 9171 – Nocturna: 1182

Entre Ríos: La Previa: 8202 – La Primera: 1075 – Matutina: 8314 – Vespertina: 5186 – Nocturna: 6063

¿Qué es la Quiniela y Cómo Jugar?

La Quiniela es un juego de azar donde los participantes pueden apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Las opciones de apuestas son variadas y los sorteos se realizan varias veces al día.

Horarios de los Sorteos de la Quiniela

Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados, distribuidos en cinco turnos: