Resultados de la Quiniela del Jueves 9 de Abril: Nacional y Provincia

Descubre los Números Ganadores de la Quiniela del 9 de Abril en Argentina
La emoción de la Quiniela sigue cautivando a los argentinos. Aquí te traemos los números ganadores de cada sorteo del 9 de abril, ¡no te los pierdas!
Resultados de la Quiniela La Previa
A la cabeza: 8190
Estos fueron los 20 números extraídos:
- 8190
- 5386
- 3482
- 1213
- 3161
- 2975
- 6806
- 7481
- 5565
- 9497
- 3440
- 9390
- 2814
- 2470
- 5565
- 2081
- 5650
- 2839
- 7417
- 7239
Resultados de la Quiniela La Primera
A la cabeza: 8377
Aquí están los números sorteados:
- 8377
- 8677
- 4282
- 6082
- 3147
- 8071
- 6402
- 9700
- 5527
- 7886
- 1050
- 5459
- 0535
- 3438
- 3928
- 0303
- 2170
- 8936
- 5348
- 2747
Resultados de la Quiniela Matutina
A la cabeza: 8794
Los números ganadores son:
- 8794
- 5885
- 1194
- 0850
- 2878
- 5652
- 3469
- 6165
- 5742
- 2672
- 2951
- 6671
- 8642
- 0244
- 8030
- 5375
- 2370
- 0975
- 7711
- 9882
Resultados de la Quiniela Vespertina
A la cabeza: 9207
Revisa los números que salieron en este sorteo:
- 9207
- 9346
- 5263
- 5363
- 5015
- 3844
- 9818
- 4573
- 4678
- 1490
- 3323
- 8467
- 2809
- 6684
- 3493
- 2757
- 8859
- 4200
- 2620
- 0096
Resultados de la Quiniela Nocturna
A la cabeza: 5492
Los números de la suerte son:
- 5492
- 1622
- 9265
- 5635
- 2323
- 6277
- 5985
- 6382
- 0194
- 1746
- 9407
- 2271
- 4812
- 9017
- 7229
- 1499
- 2486
- 6662
- 4236
- 3626
Resultados de la Quiniela por Provincias – 9 de Abril
Córdoba: La Previa: 3110 – La Primera: 3102 – Matutina: 5948 – Vespertina: 7367 – Nocturna: 3179
Santa Fe: La Previa: 3882 – La Primera: 2797 – Matutina: 9145 – Vespertina: 9171 – Nocturna: 1182
Entre Ríos: La Previa: 8202 – La Primera: 1075 – Matutina: 8314 – Vespertina: 5186 – Nocturna: 6063
¿Qué es la Quiniela y Cómo Jugar?
La Quiniela es un juego de azar donde los participantes pueden apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Las opciones de apuestas son variadas y los sorteos se realizan varias veces al día.
Horarios de los Sorteos de la Quiniela
Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados, distribuidos en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.