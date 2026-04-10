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Resultados de la Quiniela del Jueves 9 de Abril: Nacional y Provincia

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Descubre los Números Ganadores de la Quiniela del 9 de Abril en Argentina

La emoción de la Quiniela sigue cautivando a los argentinos. Aquí te traemos los números ganadores de cada sorteo del 9 de abril, ¡no te los pierdas!

Resultados de la Quiniela La Previa

A la cabeza: 8190

Estos fueron los 20 números extraídos:

  1. 8190
  2. 5386
  3. 3482
  4. 1213
  5. 3161
  6. 2975
  7. 6806
  8. 7481
  9. 5565
  10. 9497
  11. 3440
  12. 9390
  13. 2814
  14. 2470
  15. 5565
  16. 2081
  17. 5650
  18. 2839
  19. 7417
  20. 7239

Resultados de la Quiniela La Primera

A la cabeza: 8377

Aquí están los números sorteados:

  1. 8377
  2. 8677
  3. 4282
  4. 6082
  5. 3147
  6. 8071
  7. 6402
  8. 9700
  9. 5527
  10. 7886
  11. 1050
  12. 5459
  13. 0535
  14. 3438
  15. 3928
  16. 0303
  17. 2170
  18. 8936
  19. 5348
  20. 2747

Resultados de la Quiniela Matutina

A la cabeza: 8794

Los números ganadores son:

  1. 8794
  2. 5885
  3. 1194
  4. 0850
  5. 2878
  6. 5652
  7. 3469
  8. 6165
  9. 5742
  10. 2672
  11. 2951
  12. 6671
  13. 8642
  14. 0244
  15. 8030
  16. 5375
  17. 2370
  18. 0975
  19. 7711
  20. 9882

Resultados de la Quiniela Vespertina

A la cabeza: 9207

Revisa los números que salieron en este sorteo:

  1. 9207
  2. 9346
  3. 5263
  4. 5363
  5. 5015
  6. 3844
  7. 9818
  8. 4573
  9. 4678
  10. 1490
  11. 3323
  12. 8467
  13. 2809
  14. 6684
  15. 3493
  16. 2757
  17. 8859
  18. 4200
  19. 2620
  20. 0096

Resultados de la Quiniela Nocturna

A la cabeza: 5492

Los números de la suerte son:

  1. 5492
  2. 1622
  3. 9265
  4. 5635
  5. 2323
  6. 6277
  7. 5985
  8. 6382
  9. 0194
  10. 1746
  11. 9407
  12. 2271
  13. 4812
  14. 9017
  15. 7229
  16. 1499
  17. 2486
  18. 6662
  19. 4236
  20. 3626

Resultados de la Quiniela por Provincias – 9 de Abril

Córdoba: La Previa: 3110 – La Primera: 3102 – Matutina: 5948 – Vespertina: 7367 – Nocturna: 3179

Santa Fe: La Previa: 3882 – La Primera: 2797 – Matutina: 9145 – Vespertina: 9171 – Nocturna: 1182

Entre Ríos: La Previa: 8202 – La Primera: 1075 – Matutina: 8314 – Vespertina: 5186 – Nocturna: 6063

¿Qué es la Quiniela y Cómo Jugar?

La Quiniela es un juego de azar donde los participantes pueden apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Las opciones de apuestas son variadas y los sorteos se realizan varias veces al día.

Horarios de los Sorteos de la Quiniela

Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados, distribuidos en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
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