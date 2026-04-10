EE.UU. implementará inscripción automática de jóvenes varones para el servicio militar

A partir de diciembre, el gobierno estadounidense busca inscribir automáticamente a los hombres jóvenes en el sistema de reclutamiento militar, marcando un cambio significativo en la gestión de las altas.

La propuesta de registro automático, impulsada por una agencia gubernamental, permitirá que los varones sean registrados sin necesidad de autoinscripción, así como se ven obligados a hacerlo en un plazo de 30 días tras cumplir 18 años.

Ventajas del Registro Automático

Los defensores de esta normativa argumentan que la inscripción automática podrá generar un ahorro significativo para el gobierno, que actualmente gasta millones anualmente en recordatorios para aquellos que deben registrarse, un requisito legal para hombres de entre 18 y 25 años.

Situación Actual de la Norma

Este cambio aún está bajo revisión y deberá recibir la aprobación necesaria antes de su implementación. Sin embargo, ya ha suscitado temores relacionados con la posibilidad de un reclutamiento militar forzado en caso de una emergencia nacional.

Historia del Reclutamiento Militar en EE.UU.

El último reclutamiento militar obligatorio en Estados Unidos se produjo en 1973, un periodo marcado por la feroz oposición pública durante la Guerra de Vietnam.

La Propuesta del Sistema de Servicio Selectivo

El Sistema de Servicio Selectivo (SSS) presentó esta iniciativa el 30 de marzo ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios. Según el SSS, esto «transfiere la responsabilidad del registro de hombres individuales al propio sistema», utilizando datos federales para simplificar el proceso.

Consecuencias del Incumplimiento

En la actualidad, la mayoría de los hombres jóvenes de EE.UU. están obligados a registrarse, y el no hacerlo puede ser penalizado con hasta cinco años de prisión federal. Aunque las condenas son poco comunes, el incumplimiento puede perjudicar la elegibilidad para ayudas financieras estudiantiles y empleos gubernamentales.

Reacciones Ante el Nuevo Cambio

La diputada demócrata Chrissy Houlahan, quien apoyó esta medida, detalló que permitirá al gobierno reasignar recursos, enfocándose en la «preparación y movilización» en lugar de campañas de educación para registrar a los jóvenes.

Temores de Reclutamiento Obligatorio

No obstante, la nueva normativa ha desatado preocupaciones entre los ciudadanos acerca de un posible regreso al reclutamiento militar obligatoria si las tensiones internacionales aumentan, especialmente con países como Irán.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, abordó las inquietudes sobre esta temática, afirmando que, aunque no es parte del plan actual, se mantienen todas las opciones abiertas para salvaguardar la seguridad del país.

Históricamente, EE.UU. ha implementado reclutamientos forzosos en seis ocasiones, siendo el último durante la Guerra de Vietnam, donde aproximadamente 1,8 millones de estadounidenses fueron llamados a filas, lo que finalmente condujo al establecimiento de un ejército completamente voluntario en 1973.