Crisis en Oriente Medio: Trump duda sobre el cese al fuego con Irán por cierre del estrecho de Ormuz

Incertidumbre en el Medio Oriente: Tensión entre EE. UU. e Irán por el estrecho de Ormuz

La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán atraviesa momentos críticos, a días de un encuentro diplomático en Pakistán que podría definir el futuro de la región.

La Tensión Aumenta

La calma temporal en el estrecho de Ormuz parece desmoronarse tras las acusaciones de Donald Trump, quien ha señalado a Irán por incumplir los acuerdos de tránsito de petróleo. Mientras tanto, Israel intensifica sus ataques sobre Líbano, lo que ha llevado a Irán a cuestionar la validez del alto al fuego.

Acusaciones y Respuestas

Trump expresó en redes sociales que Irán no está cumpliendo “con la promesa de permitir el paso del petróleo”. Por su parte, el país persa mantiene su bloqueo casi total del estrecho, que afecta gravemente el suministro energético global. Irán argumenta que los recientes bombardeos israelíes sobre Líbano son un obstáculo crítico para la paz.

Barcos de carga en el Golfo, cerca del estrecho de Ormuz. Fotografía: Reuters

Primeras Horas de la Tregua

En las primeras 24 horas de la tregua anunciada por Trump, solo un buque de productos petroleros y cinco cargueros han cruzado el estrecho, comparado con las 140 embarcaciones diarias que pasaban antes de la guerra.

Perspectivas de Paz

Donald Trump se manifestó optimista respecto a un posible acuerdo de paz, mientras su vicepresidente, JD Vance, se prepara para la negociación en Pakistán. Trump afirmó que los líderes iraníes parecen más razonables en reuniones formales que en conferencias de prensa.

Acciones de Israel y la Respuesta Libanesa

El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha señalado que planea iniciar negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hezbollah, aunque ha dejado claro que “no hay tregua” en sus operaciones. En respuesta, Hezbollah lanzó un ataque contra asentamientos israelíes.

La situación sigue siendo tensa, con Líbano pidiendo una suspensión definitiva de las hostilidades antes de entablar conversaciones. El presidente libanés, Joseph Aoun, sostiene que esta es la única vía viable hacia la resolución del conflicto.

Posiciones Irán y Líbano

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha declarado que los ataques israelíes violan la tregua y podrían poner en jaque las negociaciones. Además, la figura máxima de Irán, Mojtaba Khamenei, ha afirmado que el país tomará control del estrecho de Ormuz en una “nueva fase”.

Impacto Internacional

La visión de los líderes globales, incluido el primer ministro británico Keir Starmer, enfatiza que las acciones de Israel deben cesar. La comunidad internacional parece unánime en que la resolución pacífica es esencial para estabilizar la región y asegurar el flujo de petróleo.

La situación en el Medio Oriente evoluciona rápidamente, y todas las miradas están puestas en las conversaciones que se llevarán a cabo en la próxima semana en Washington, donde se espera una mediación que podría redefinir las relaciones entre las naciones involucradas.