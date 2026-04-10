Reflexiones sobre la Violencia Extrema en Niños

La violencia hacia los niños dentro del hogar es un tema complejo y sensible. Cada vez que un caso de este tipo es expuesto en los medios, la reacción social suele ser inmediata, pero a menudo superficial.

Análisis Integral: Clave para Entender la Violencia Infantil

No se puede evaluar un caso de violencia extrema sin considerar el contexto completo. Debemos analizar la historia familiar, las dinámicas de cuidado y el entorno en el que vive el niño. La información aislada puede conducir a errores graves en la interpretación de los hechos.

Familia: Un Espacio de Riesgo

Contrario a la creencia popular, el hogar no siempre es un refugio seguro. De hecho, es también el lugar donde ocurren muchos abusos y malos tratos. Existe una tendencia cultural a idealizar la figura parental, pero es crucial reconocer que no todos los padres son capaces de cuidar adecuadamente a sus hijos.

La Dualidad de la Imagen Familiar

A menudo, quienes son considerados excelentes padres o vecinos pueden estar ocultando una realidad oscura tras las puertas de su hogar. Esta discordancia entre la percepción social y la vida privada de una familia es alarmantemente común.

El Mythos del Maltratador

No hay un perfil psicológico único para identificar a un adulto que maltrata. Existen individuos que maltratan sin ningún trastorno aparente, y otros que pueden tener problemas severos pero no ejercen violencia. Cada caso necesita un análisis individual y contextual para ser comprendido adecuadamente.

La Necesidad de Escuchar a los Niños

Cuando un niño expresa su deseo de no volver a la casa de uno de sus padres, su voz a menudo es minimizada. La escucha activa y profesional es fundamental. Las percepciones deben basarse en el rol real del adulto en el cuidado y no solo en el vínculo biológico.

Prácticas Judiciales Inadecuadas

Las entrevistas a niños en situaciones de abuso deben ser realizadas por expertos entrenados. Lamentablemente, la justicia suele carecer de equipos capacitados en la violencia infantil. Las decisiones se suelen tomar sin una comprensión profunda del contexto familiar.

Desigualdad en el Sistema Judicial

En el pasado, la justicia ha priorizado la protección del imputado, dejando a las víctimas, especialmente a los niños, desprotegidos. Estos menores no tienen abogado propio ni recursos para hacer valer su voz, confiando su seguridad a la interpretación de sus circunstancias por parte de terceros.

El Silencio de los Niños

Muchos niños que sufren violencia no exhiben síntomas evidentes. Algunos muestran comportamientos de sobreadaptación, convirtiéndose en “niños que no molestan”, lo que puede ocultar situaciones extremadamente graves. Además, por miedo y dependencia, a menudo protegen a sus agresores.

La Mirada Social: Un Problema Concebido de Privacidad

La sociedad tiende a mirar hacia otro lado para evitar involucrarse. Esta mentalidad de que los problemas familiares son asuntos privados perpetúa la violencia de forma silenciosa.

La Falta de Datos y Estadísticas

Desafortunadamente, no existen estadísticas oficiales completas sobre la violencia infantil en Argentina. Esto dificulta la visibilidad del problema y su priorización en la agenda pública.

El Reto Colectivo: Crear un Cambio Real

Es esencial desmitificar la idea de que la familia siempre es un lugar de protección. La formación especializada en el sistema judicial y la creación de equipos interdisciplinarios son pasos necesarios para abordar estos casos con la seriedad que requieren. Escuchar a los niños debe ser una prioridad que trascienda prejuicios y estereotipos.

Por Virginia Berlinerblau, especialista en psiquiatría infantil y medicina legal, ex médica forense de la Justicia Nacional.