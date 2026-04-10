El Banco Central realiza la mayor compra de dólares del año: reservas netas en positivo

Con una adquisición notable de divisas, el Banco Central de la República Argentina confirma su estrategia de fortalecer las reservas. La compra reciente de US$ 281 millones marca un nuevo hito en el año y ofrece perspectivas optimistas para el futuro económico del país.

Aumento de Reservas Internacionales

En la última jornada, las reservas internacionales brutas del BCRA alcanzaron los US$ 45.152 millones, lo que representa un incremento de US$ 402 millones respecto a la jornada anterior. Este balance no solo refleja la compra de divisas, sino también la valorización de los activos de la entidad, que ahora reporta reservas netas positivas de US$ 97 millones.

Desde el inició del año, el BCRA ha realizado compras por un total de US$ 4.964 millones, incluyendo US$ 582 millones solo en abril. Este incremento sostenido brinda un alivio en el panorama económico nacional.

Mecanismos de Adquisición y Proyecciones a Futuro

El nuevo esquema de bandas cambiarias que implementó el BCRA se ajusta a los índices de inflación más recientes, lo que permite una mejora constante en la adquisición de divisas. Se espera que las compras de divisas durante el año se posicionen entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo de la remonetización de la economía.

Además, el banco estadounidense Morgan Stanley pronostica que la acumulación neta de reservas podría llegar a US$ 6.000 millones, y que el programa de compras podría superar los US$ 10.000 millones si se presentan nuevas oportunidades de financiamiento.

El Impacto de la Flexibilización del Cepo Cambiario

En un contexto de estabilidad cambiaria, el gobierno de Javier Milei ha decidido relajar algunas restricciones del cepo cambiario. Con la reciente comunicación del BCRA, se eliminó el límite de US$ 50 para retiros en el exterior con tarjetas de crédito, permitiendo a los ciudadanos realizar adelantos sin topes regulatorios.

Adicionalmente, las empresas exportadoras ya no están obligadas a liquidar en el mercado las divisas obtenidas, aumentando así la flexibilidad operativa. Estas decisiones prometen dinamizar el flujo de dinero y mejorar la situación financiera de numerosos actores económicos.

Cierre del Dólar y Su Influencia en el Mercado

Este jueves, el dólar oficial se estableció en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta, mientras que el dólar Blue cerró a $1.370 y $1.390, respectivamente. Estas cifras reflejan la dinámica del mercado en un ambiente de cambios regulatorios y adquisiciones estratégicas de divisas.

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