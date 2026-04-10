CGT Anuncia Marcha del Día del Trabajador y Homenaje al Papa Francisco para el 30 de Abril

La CGT Anuncia Movilización por el Día del Trabajador: Actos, Protestas y Solidaridad

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su movilización al emblemático Plaza de Mayo el 30 de abril, como preludio al Día del Trabajador. Este evento también rendirá homenaje al Papa Francisco, al cumplirse un año de su deceso.

En conferencia de prensa, Jorge Sola, uno de los líderes de la CGT, anunció que la concentración comenzará a las 15 horas y se incluirá una ceremonia religiosa en memoria del Papa Francisco.

Una Protesta que Unifica Voces Críticas

Se espera que diversos sectores críticos del gobierno de Javier Milei se unan a la manifestación, especialmente los movimientos sociales alineados con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Decisiones que Marcan el Rumbo de la Central

La movilización fue decidida durante la reunión del Consejo Directivo Nacional de la CGT, donde se debatió sobre la situación actual de las reformas laborales y la reacción de los sindicatos ante la Ley de Modernización Laboral.

Preocupaciones por Vulneración de Derechos Laborales

Sola reiteró el firme convencimiento de la CGT sobre la «inconstitucionalidad» de la propuesta del gobierno. «El trabajador es siempre la parte más débil y merece ser protegido», afirmó, haciendo hincapié en la regresión de derechos que, según él, implica la nueva normativa.

Análisis de la Situación Económica Actual

En el mismo encuentro, se abordaron las preocupaciones por la crisis salarial y de empleo en el país. «La pérdida del poder adquisitivo es alarmante; es esencial que cada gremio pueda negociar sus paritarias de manera libre», sostuvo Sola.

A pesar de que varios gremios firmaron aumentos salariales, la mayoría se sitúan por debajo de la inflación, lo que ha generado un descontento significativo en el ámbito laboral.