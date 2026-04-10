Mercado Libre destina USD 220 millones a un nuevo fondo

La gigante del ecommerce argentino da un salto significativo en inteligencia artificial con una inversión estratégica en Gradient, un fondo de capital riesgo de Silicon Valley.

Mercado Libre ha sellado un acuerdo histórico respecto a su inversión en Gradient, un fondo de capital de riesgo en sus primeras etapas. Este movimiento, diseñado para potenciar el desarrollo de inteligencia artificial en América Latina, marca su primer paso como Limited Partner en un fondo de inversión.

Inversión Clave para el Futuro Tecnológico

La inversión se realiza a través del Fondo 5 de Gradient, que cuenta con un capital de 220 millones de dólares, dirigido a startups que están en las etapas más iniciales, como pre-seed y seed. Este acuerdo ofrece a Mercado Libre una ventana privilegiada al ecosistema global de startups en inteligencia artificial.

Impulso de Innovación en el Ecosistema

A través de esta colaboración, la compañía tendrá la capacidad de identificar y adoptar nuevas tecnologías en sus fases iniciales, lo que enriquecerá su ecosistema de productos y servicios. La iniciativa se alinea perfectamente con la intención de Mercado Libre de profundizar el uso de inteligencia artificial en todas sus operaciones.

Aplicaciones de IA en el Negocio

En la actualidad, Mercado Libre ya utiliza inteligencia artificial en diversas áreas, como personalización de la experiencia del usuario, prevención de fraudes y evaluación crediticia en tiempo real. Según Leandro Cuccioli, un ejecutivo de la firma, “la IA se ha convertido en un eje central del crecimiento de la empresa”.

Alianzas que Impulsan el Desarrollo Regional

Darian Shirazi, de Gradient, subrayó la importancia de que Mercado Libre actúe como inversor en el fondo. Desde Gradient, se considera que la innovación en IA es un fenómeno de alcance global y que América Latina está emergiendo como una de las regiones con mayor adopción de estas tecnologías.

Conexiones Estratégicas para el Futuro

La alianza tiene como objetivo conectar uno de los ecosistemas tecnológicos más robustos de la región con el desarrollo de startups enfocadas en inteligencia artificial. El fondo se especializa en ofrecer soluciones B2B, agentes inteligentes y herramientas de desarrollo, permitiendo a las grandes empresas construir sus propias capacidades en IA.

Al hacer esta inversión, Mercado Libre se posiciona a la vanguardia tecnológica y se propone acelerar la adopción de nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial dentro de su plataforma, manteniendo su lugar como líder en el mercado.