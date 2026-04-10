Polémica de Cristiano Ronaldo en la Liga Árabe

Escándalo Arbitral en la Saudi Pro League: Al-Ahli Carga Contra el Árbitro

El reciente empate 1-1 entre Al-Fayha y Al-Ahli ha desatado una intensa controversia que sacudió el entorno del fútbol saudí. La actuación del arbitraje ha despertado el ire de jugadores y aficionados, quienes consideran que el equipo visitante fue perjudicado en su lucha por el título.

Pitidos que Susurran Controversia

La atención se centró en las decisiones del árbitro, que fueron objeto de críticas feroz por parte del equipo de Al-Ahli, que busca alcanzar a Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, en la clasificación. A pesar de que se revisaron tres jugadas dentro del área mediante el VAR, se decidió no sancionar penal en ninguna de ellas, lo que incrementó la indignación de los involucrados.

Reacciones de los Protagonistas

Hussein Abdul Ghani, una de las voces más críticas de Al-Ahli, no escatimó en sus declaraciones: “Esto es una catástrofe. El equipo ha trabajado duro desde el inicio y no puede ser privado de competir, sea por error o intencionalmente”. Además, criticó a la directiva por no solicitar árbitros extranjeros en partidos decisivos.

El exfutbolista Sami Al-Jaber también se unió a las críticas, instando al equipo a reaccionar en su próximo partido contra Al-Nassr, argumentando que la afición tiene razones para sentir que han sido perjudicados.

El Malestar del Plantel

El delantero Ivan Toney, autor del gol del equipo, expresó su frustración diciendo: “No sé qué más puedo hacer. ¿Acaso debería recoger el balón con las dos manos para que piten penalti?”. Su enfado refleja el sentimiento generalizado dentro del plantel.

Por su parte, el técnico Matthias Jaissle reveló un episodio particular: “Los jugadores están extremadamente enojados y el cuarto árbitro les sugirió que se concentraran en el Campeonato Asiático”, lo que dejó a los jugadores aún más confundidos.

Comunicación Oficial y La Mirada Hacia el Futuro

El club Al-Ahli emitió un comunicado donde condenó las decisiones arbitrales, señalando que afectan gravemente la equidad de la competencia: “Las decisiones arbitrales dañinas son inaceptables y no favorecen la igualdad que debe regir en cualquier torneo”.

Desde el punto de vista deportivo, el empate dejó a Al-Ahli con 66 puntos, ubicándose a dos de Al-Hilal y cuatro detrás del líder Al-Nassr, que aún tiene un partido pendiente. El próximo enfrentamiento entre Al-Ahli y Al-Nassr, programado para finales de abril, se presenta como un duelo crucial en la definición del campeonato.