Roberto Cachanosky: “La devaluación parece no haber tenido impacto”

El economista Roberto Cachanosky cuestiona la aparente estabilidad del dólar en Argentina, sugiriendo que su verdadero valor está distorsionado, con implicaciones severas para la economía nacional.

En un marco de supuesta calma en los mercados cambiarios, el destacado economista Roberto Cachanosky ha lanzado una alerta sobre la veracidad del actual valor del dólar. Según su análisis, “el dólar está apenas un 2,8% por encima del nivel que registraba en noviembre de 2023”, lo que sugiere que la reciente devaluación ha perdido su efecto en el tiempo, evidenciando un atraso cambiario significativo que golpea a la economía real.

Un Dólar que No Refleja la Realidad Económica

Cachanosky señala que el tipo de cambio multilateral exhibe una tendencia similar, lo que refuerza la noción de que el valor actual del dólar no representa los fundamentos económicos del país. “Es como si esa gran devaluación casi no se hubiese realizado”, puntualiza.

Impactos en la Economía: Producción, Empleo e Inflación

El economista también alertó sobre el papel del dólar bajo como un ancla inflacionaria poco efectiva. “Es necesario intervenir en el tipo de cambio para exhibir un índice de inflación bajo, pero este índice sigue en ascenso”, advierte, anticipando que el Índice de Precios al Consumidor podría sobrepasar el 3%.

Un aspecto crítico que mencionó es el efecto en la producción local. “Hoy resulta más rentable importar que adquirir productos nacionales”, explicó. Aunque no se opone a la apertura económica, enfatiza la necesidad de abordar esta apertura con consideraciones adecuadas, como la presión fiscal, tasas de interés altas y carencia de infraestructura.

La situación ya se traduce en efectos palpables: “Estamos viendo cierres de empresas y un descenso en los puestos de trabajo”, sostiene. Esto se suma a un panorama social deteriorado, caracterizado por la caída del salario real, un aumento en los pagos atrasados y el crecimiento del empleo informal.

Dudas sobre el Superávit Fiscal y las Reservas

En el ámbito fiscal, Cachanosky manifestó su escepticismo ante el superávit fiscal. “Este superávit es discutible”, declaró, argumentando que no se toman en cuenta adecuadamente los intereses de la deuda y otros pasivos. Además, criticó la utilización de prácticas contables cuestionables para mantener el resultado favorable: “Se están contabilizando ingresos no recurrentes, como la venta de activos o utilidades inexistentes”.

El descenso de la recaudación en términos reales en los últimos meses complica aún más el panorama, instando a la necesidad de ajustar el gasto. “Si se recorta más el gasto, se afectará directamente a los jubilados”, alertó.

Respecto a las reservas, anticipa que el Gobierno no logra cumplir con las metas establecidas por el FMI, aunque considera que esto no conllevará sanciones. “No cumplirán con la acumulación de reservas, pero seguirán siendo aprobados por motivos políticos”, añadió.

Finalmente, describió el actual operativo del Banco Central, que incluye la emisión para adquirir dólares y la posterior absorción de capital via deuda, manteniendo un nivel de reservas estancado. “Las reservas permanecen prácticamente sin cambios”, concluyó.