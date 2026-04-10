UNICEF alerta sobre la representación infantil en la TV argentina

Niñez en la Mira: Cómo los Medios Retratan a los Jóvenes en Argentina

La reciente investigación de UNICEF y la Universidad Austral revela una alarmante distorsión en la cobertura mediática de la infancia y adolescencia en Argentina. Descubre cómo los noticieros destacan a los jóvenes y las consecuencias que esto trae.

Una Cobertura Desbalanceada

De 10.963 noticias analizadas, solo el 9,34% abordó la realidad de niños y adolescentes, lo que significa que únicamente 1 de cada 10 informaciones les da visibilidad. Más preocupante es el hecho de que, cuando aparecen, los temas giran en torno a la delincuencia y la violencia, con un 38,77% y un 20,55% respectivamente. Este enfoque limita la percepción pública, asociando la infancia principalmente a situaciones de riesgo y conflictos.

Terminos que Estigmatizan

El uso de un lenguaje nocivo en las noticias tiene un efecto directo en la forma en que se percibe a los menores. Según el informe, estos términos refuerzan prejuicios y obstaculizan el ejercicio de sus derechos. Es fundamental que los periodistas eviten este tipo de denominaciones, asumiendo así una responsabilidad ética en sus coberturas.

Una Visión sesgada de la Realidad

Cerca del 60% de las noticias sobre la infancia se centran en temas de inseguridad y violencia, relegando aspectos vitales como la salud, educación y derechos humanos a un segundo plano. La falta de diversidad en la representación de estos temas crea una narrativa restringida que no refleja la complejidad de sus vidas.

Espectacularización de la Información

La manera en que se presentan las noticias ha cambiado, aumentando la tendencia a la espectacularización y la falta de contexto. Gabriela Fabbro, directora del Observatorio de la TV de la Austral, advierte que la presentación se basa en imágenes sensacionalistas que no aportan al entendimiento de las realidades sociales y culturales que enfrentan los jóvenes.

Repetición y Efecto en la Percepción Social

Esta narrativa crea un ciclo en el que los niños son retratados como víctimas o delincuentes, contribuyendo a su estigmatización. Natalia Calisti, especialista en Comunicación de UNICEF, destaca que estas representaciones simplifican problemas complejos y desdibujan las causas estructurales de las dificultades que enfrentan.

La Falta de Voces Propias

Una gran carencia en la cobertura mediática es la ausencia de las voces de los propios niños y adolescentes. A menudo son los adultos quienes deciden qué es relevante, dejando a los jóvenes en un papel pasivo. Esta adultocentricidad limita la posibilidad de que se reconozcan como actores sociales con derechos.

Inmediatez y Falta de Contexto

El ritmo acelerado de las noticias suele sacrificar la verificación y el marco contextual necesario. Fabbro señala que la urgencia por cubrir “el lugar de los hechos” deja de lado la calidad informativa. La predominancia de “casos conmocionantes” eclipsa otras historias igual de relevantes.

Hacia un Periodismo Inclusivo

El informe sugiere que es crucial fortalecer un periodismo que priorice un enfoque de derechos, la pluralidad de fuentes y una perspectiva contextual. Esto permitiría construir representaciones más justas e inclusivas sobre la niñez y adolescencia en los medios.