Guido Bambini critica el ‘punto dulce’ del Gobierno en medio de la mala economía

El Desafío Económico: El Optimismo del Gobierno en Jaque

Un análisis crítico desmantela la narrativa de crecimiento positivo en Argentina. En el programa «QR!» de Canal E, el economista Guido Bambini presenta las realidades que contradicen las expectativas oficiales.

Inflación: Un Panorama Preocupante

Guido Bambini no se mostró convencido sobre el llamado “punto dulce” de la economía argentina. Al analizar la inflación, destacó que se mantiene en niveles elevados, cerca del 3% mensual, lo que crea un ambiente desfavorable para el crecimiento.

Salarios y Jubilaciones: Un Afectado Poder Adquisitivo

Los ingresos han sufrido un golpe importante. Los salarios han estado perdiendo poder adquisitivo, una tendencia que se acentuó a comienzos de 2026. La situación es aún más grave para los jubilados, quienes enfrentan una clara disminución de sus haberes, especialmente aquellos con bonos congelados.

Reservas en Números Rojos

El frente externo agrega otra capa de complejidad. Aunque el Banco Central ha realizado compras de dólares, estas no han logrado mejorar significativamente las reservas del país. Muchas de esas divisas se destinan al pago de deuda, dejando la posición externa del país debilitada.

Actividad Económica y Empleo en Retroceso

Recientes datos muestran que tanto la industria como la construcción han sufrido caídas en su actividad. La disminución mensual es notable y tiene repercusiones en toda la economía. Además, el empleo privado registrado ha estado en declive, con miles de puestos perdidos, lo que complica aún más cualquier posibilidad de crecimiento sostenible.

Crisis Financiera: Crédito y Morosidad

El sistema financiero no escapa a la crítica. El crédito se encuentra estancado y la morosidad en aumento, reflejando la creciente dificultad de las familias para cumplir con sus obligaciones financieras.

Durante su intervención, Bambini resaltó la discrepancia entre los datos y el optimismo de algunos funcionarios, sugiriendo que es esencial observar la economía real para entender el verdadero estado del país.