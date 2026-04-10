Joven agredió a una moza por pedirle el pago de su cuenta

Amanece un día de terror en Rosario: agresión a moza en un bar del centro

Un hecho de violencia en pleno corazón de Rosario ha dejado a todos sorprendidos y alarmados. Una empleada de un bar fue víctima de un ataque brutal por parte de un cliente conocido por su comportamiento inadecuado.

El incidente tuvo lugar en Leuda, un popular bar ubicado en Sarmiento 731, donde la moza se acercó a una mesa para solicitar el pago anticipado de la cuenta. Sin embargo, lo que debía ser una simple interacción se tornó en un violento episodio: el joven se levantó y golpeó a la mujer en la cara.

Un golpe inesperado Como reportó Rosario 3, el agresor era un cliente habitual cuyo comportamiento había llevado al establecimiento a implementar un cobro por adelantado. Este nuevo protocolo, destinado a evitar problemas, lamentablemente no terminó bien, ya que el cliente reaccionó con un violento ataque.

La secuencia de los hechos Las cámaras de seguridad del bar registraron el momento exacto en que el hombre, tras la solicitud de la moza, se levantó y le propinó un fuerte derechazo. A continuación, se retiró del establecimiento con indiferencia. Sin embargo, la Policía lo detuvo minutos después en la zona.

Consecuencias para la víctima Como resultado de la agresión, la moza sufrió una lesión en la nariz y varias contusiones en el rostro. Según sus compañeras, está muy afectada psicológicamente, ya que esta no es la primera vez que enfrentan situaciones de violencia en su lugar de trabajo. La víctima ha presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Un patrón de agresión Las compañeras de la moza aseguraron que este incidente no es un caso aislado. Han experimentado episodios de violencia similares, incluyendo intentos de robo y agresiones físicas por parte del mismo agresor. “Nos sentimos expuestas; hoy fue un golpe, pero no sabemos qué puede pasar la próxima vez”, expresaron.