Allanamientos en Clubes en el Caso AFA y Sur Finanzas

El juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, ha ordenado una serie de allanamientos en al menos diez clubes de fútbol argentino, en el marco de una investigación por fraudulencia y asociación ilícita en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que involucra al presidente Claudio Tapia y la empresa Sur Finanzas.

Clubes Afectados y Procedimientos en Marcha

Entre los clubes que están siendo investigados se encuentran San Lorenzo, Racing, Temperley, Argentinos Juniors y muchos más. La Policía Federal se encuentra llevando a cabo estos procedimientos, centrados en el secuestro de documentación relacionada con contratos de sponsoreo y movimientos financieros de Sur Finanzas, dirigida por el financista Ariel Vallejo.

Objetivo de la Investigación

La finalidad de estas operaciones es verificar el flujo de fondos derivados de acuerdos financieros, incluyendo fechas y registros contables en las entidades, con el fin de asegurar que el dinero ingresó efectivamente en las cuentas de los clubes.

Acusaciones Contra Ariel Vallejo

Vallejo ha sido convocado a una indagatoria programada para el 5 de mayo, enfrentando cargos por liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La Fiscalía sostiene que esta organización funcionó desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2025, con un equipo que incluye a familiares y colaboradores.

Practicas Fraudulentas

Las tácticas utilizadas por la financiera se detallan en la acusación e incluyen condiciones abusivas en préstamos, mutuos usureros y contratos de sponsorización simulados, lo que ha conllevado a graves problemas económicos para diversas instituciones deportivas.

Investigación y Medidas Judiciales

Además, se están analizando posibles conexiones de los clubes con operaciones de dinero no declarado. Esta investigación también revisa los lazos de Vallejo con el presidente de la AFA, quien admitió que su empresa penetró en el ámbito del fútbol gracias a esta relación.

El juez ha dictado medidas cautelares, incluyendo la inhibición general de bienes de los implicados y la prohibición de salida del país. Asimismo, se han ordenado el secuestro de vehículos de alto valor asociados a los acusados.