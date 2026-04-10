Justicia Revoca Intervención del PJ de Cristina

Un fallo inesperado sacude las bases del kirchnerismo en Jujuy al anular la intervención del Partido Justicialista. Este cambio de rumbo implica la llegada de un nuevo dirigente que desafía la influencia de Cristina Kirchner en la región.

La Justicia Federal de Jujuy ha dado un importante golpe al kirchnerismo tras anular la intervención que había colocado a líderes afines a Cristina Kirchner en el Partido Justicialista. En su lugar, designó a Ricardo Villada, un ex ministro de Gobierno de Salta y aliado del gobernador Gustavo Sáenz, quien mantiene una postura firme contra el kirchnerismo y La Cámpora.

Consecuencias de la Decisión Judicial

Este fallo, que desplaza a la dirección encabezada por Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, tiene importantes repercusiones en la política provincial. Ambos habían seguido las órdenes de la ex presidenta, actualmente bajo prisión domiciliaria.

Un Nuevo Escenario para Carolina Moisés

La resolución afecta directamente a la senadora nacional Carolina Moisés, quien fue suspendida por los interventores de Cristina tras votar a favor del presupuesto 2026. La sanción abarcó a más de 300 dirigentes disidentes, planteando un cambio significativo en la estructura de liderazgo del partido.

En entrevista con Clarín, Moisés calificó la intervención como un «error político» que debilitó al peronismo, resultando en pérdidas electorales significativas.

Un Proceso de Normalización

La Justicia también ha dispuesto que el nuevo interventor, Ricardo Villada, presente informes quincenales sobre la normalización del partido, que ha estado bajo intervención desde noviembre de 2024.

Movimientos Políticos en el Peronismo

Este fallo judicial reconfigura el panorama interno del peronismo, en el que figuras como Axel Kicillof buscan construir nuevas alianzas de cara a las elecciones de 2027. Kicillof se ha reunido con otros mandatarios provinciales y aliados estratégicos, como Emilio Monzó y Nicolás Massot, en un esfuerzo por consolidar un frente anti-libertario.

Además, Miguel Pichetto ha mantenido encuentros con Cristina Kirchner, lo que sugiere una búsqueda de reconsolidación de la fuerza política ante un posible panorama electoral cambiante.