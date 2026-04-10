Estacionamiento Digital 2.0: Códigos QR y Naranjitas para Combatir la Ilegalidad

La ciudad de Córdoba inicia una nueva era con la reciente aprobación de una ley que redefine el funcionamiento de los cuidacoches. Con la implementación de un sistema digital, se abolirá el uso del efectivo, y la actividad de los limpiavidrios queda prohibida.

Con la modificación al Código de Convivencia, los cuidacoches, conocidos comúnmente como «naranjitas», deberán integrarse en cooperativas autorizadas y seguir un modelo de trazabilidad digital. Esta nueva normativa busca ordenar y formalizar una actividad que, hasta ahora, operaba en la informalidad.

Digitalización del Estacionamiento: Un Paso Hacia la Modernidad

Uno de los cambios más significativos es la sustitución del pago en efectivo por un sistema de transacciones digitales, accesible a través de una aplicación móvil. Este avance forma parte de la actualización de la ordenanza 10425, diseñada para facilitar a los conductores el pago del estacionamiento sin dinero en efectivo.

En este nuevo esquema, los cuidacoches no recibirán pagos directos; en su lugar, tendrán la misión de asegurar que los automovilistas completen el proceso de pago a través de la app. A cambio, percibirán una comisión de lo recaudado por sus cooperativas.

El concejal Marcos Vázquez enfatiza la necesidad de incorporar tecnología para garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. “Queremos que las personas se sientan cómodas sabiendo que nadie les pedirá dinero directamente”, afirmó en una reciente entrevista.

Nueva Identidad: Chalecos y Códigos QR para los Cuidacoches

Los cuidacoches deberán pertenecer a alguna de las ocho cooperativas registradas en Córdoba. Cada uno de ellos usará un chaleco identificatorio —aunque el color aún no está decidido, el naranja ha sido descartado— y llevará un código QR. Este código permitirá a las fuerzas de seguridad verificar su identidad, pertenencia cooperativa, asignación de sector y horario de servicio.

“Buscamos brindar previsibilidad y transparencia a la labor de nuestros trabajadores”, declaró Vázquez, al destacar la importancia de que la policía tenga acceso a información clara al escanear los códigos.

Limpiavidrios: La Prohibición y Nuevas Oportunidades

La nueva legislación no sólo regula a los cuidacoches, sino que también prohíbe la actividad de limpiavidrios en el espacio público. Vázquez ha propuesto dos alternativas para aquellos que se dedican a esta actividad: integrarse en las cooperativas de cuidacoches o acceder a programas de capacitación ofrecidos por la Universidad Provincial de Córdoba.

«Nuestra intención es abrir puertas a quienes busquen trabajar legalmente», aseguró el concejal. Quienes decidan operar al margen de la ley enfrentarán consecuencias severas, con declaraciones contundentes sobre el destino de quienes incumplan la normativa.

Espacios Públicos Libres de Cuidacoches

La normativa también establece que ciertos espacios públicos, como el Parque Sarmiento, estarán libres de la actividad de cuidacoches. “Estos son espacios para el disfrute de todos, no para un grupo en particular”, subrayó Vázquez, al reafirmar la intención de hacer más accesibles estos lugares.

Con la promulgación de la ley, el Concejo Deliberante tendrá un plazo de 30 días para adaptarse a las nuevas normativas. Este periodo será clave para definir los últimos detalles del sistema y avanzar hacia un entorno laboral más digno y formalizado.

El próximo encuentro en la Comisión de Servicios Públicos marcará el inicio oficial de una reformulación que busca modernizar una actividad tradicional en Córdoba, abriendo paso a la transparencia y la formalidad laboral.