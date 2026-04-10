Confronté a mi abuelo, abusador de decenas de niños y mujeres: Lo que descubrí

El recorrido personal de Amanda Mustard para desenterrar el oscuro pasado de su abuelo, un quiropráctico acusado de numerosos abusos, se convierte en un potente documental que desafía los tabúes familiares.

A los 23 años, Amanda Mustard decidió confrontar un legado familiar perturbador.

Durante ocho años, Mustard se adentró en un abismo de secretos familiares para revelar la verdad sobre su abuelo, William Flickinger, un quiropráctico que abusó de numerosas víctimas, tanto dentro como fuera de su familia. El resultado de su búsqueda es el impactante documental de HBO Great Photo, Lovely Life.

Un Viaje hacia la Verdad

Mustard relata cómo su investigación le llevó a cuestionar la normalización del dolor en su familia. «Todo lo que se había normalizado no era, de hecho, normal», confiesa en una entrevista.

A través de antiguos archivos familiares y testimonios de víctimas, la fotoperiodista armó un rompecabezas que revela un patrón de abuso que logró pasar desapercibido, a pesar de décadas de denuncias y un breve periodo en prisión.

Las Consecuencias del Silencio

Los secretos familiares, esos que todos conocen pero de los que nadie habla, tienen un costo elevado. Mustard argumenta que «acaban pudriendo las raíces del árbol genealógico durante generaciones». Su intento de abordar estos secretos es, según ella, un paso hacia la sanación.

Un Enfrentamiento Decisivo

Mustard finalmente se armó de valor para confrontar a su abuelo con una cámara grabando. «Fue aterrador», confiesa, pero sintió que era necesario. «Todo lo que era doloroso debía ser mencionado y discutido», expone mientras comparte las desgarradoras interacciones que tuvo con su abuelo y otros miembros de la familia, muchas veces marcadas por el miedo y la manipulación.

Una Historia Compartida

El documental no solo es una introspección familiar; también refleja una crisis más amplia. «No es solo mi familia, es mucho más común de lo que piensas», advierte Mustard, haciendo eco del sufrimiento de muchas otras familias atrapadas en la espiral del abuso.

Las Ramificaciones de la Religión

Amanda reflexiona sobre cómo la religión en su familia pudo haber facilitado la permisibilidad del abuso. «La fe fue un refugio que a veces oscurecía la verdad», explica, destacando la complejidad del entorno en el que creció.

Un Mensaje de Esperanza

A lo largo de su travesía, Mustard se transformó. «Este proceso fue una terapia artística para mí», comparte, enfatizando la importancia de hablar y romper el ciclo de silencio que persiste en muchas dinámicas familiares. Su historia invita a la reflexión, no solo sobre su caso, sino sobre las estructuras que permiten la violencia.

El documental de Amanda Mustard es más que una ventana a su vida; es un llamado a todos para desafiar los tabúes y buscar la verdad, no solo para sanar personalmente, sino también para ayudar a otros a encontrar su voz en medio del dolor.