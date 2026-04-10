La madre de Ángel responde a las acusaciones y revela un dato clave

La desaparición de Ángel, un niño de cuatro años, ha dejado a la comunidad de Comodoro Rivadavia en estado de conmoción. Su madre, Mariela Altamirano, se defiende de las graves acusaciones que la apuntan como responsable de su muerte.

Un suceso desgarrador

Este jueves, Mariela Altamirano, de 28 años, declaró: “Yo no maté a mi hijo. Lo protegí y lo busqué». Su declaración llega tras la muerte de Ángel, quien falleció el pasado domingo en el Hospital Regional, después de haber padecido un episodio preocupante en su hogar.

Antecedentes que complican la situación

Según fuentes judiciales, Altamirano tenía un historial de denuncias por violencia y había perdido la tenencia de otro hijo anteriormente. A pesar de esto, se manifestó frente a los medios, negando enérgicamente las acusaciones en su contra.

La versión de Mariela Altamirano

En un relato desgarrador, Altamirano explicó cómo ocurrió la tragedia: “Nos levantamos y lo llevamos al baño, pero él no podía. Alvolver a revisar, mi marido me dijo que no respiraba. Empecé a hacerle reanimación cardiopulmonar y llamé a la ambulancia inmediatamente».

Un niño vulnerable en medio de la disputa

Los primero informes médicos confirmaron que Ángel había ingresado al hospital en estado crítico y, lamentablemente, falleció esa misma noche en terapia intensiva.

Nueva información sobre la causa de la muerte

A pesar de las declaraciones iniciales sobre la muerte por un paro cardiorrespiratorio, la autopsia reveló lesiones internas en su cabeza, lo que levanta serias dudas sobre lo que realmente ocurrió. Luis López, padre del niño, sostiene que «a mi hijo lo mataron».

Un entorno complicado

La historia de Ángel se complica aún más con la revelación de que tanto su madre como su padre biológico tienen antecedentes de violencia. Testigos afirmaron que el padre también habría presentado denuncias, lo que agrega más tensión a la situación.

Una vigilancia pública intensa

Entre las acusaciones y rumores, Altamirano se defendió diciendo que su prioridad era proteger a su familia, incluyendo a su hija menor. “Me han amenazado, y eso me preocupa”, aseguró.

Conflicto por la tenencia

El proceso judicial que involucró a Ángel y su madre es polémico. A pesar de los antecedentes negativos de Altamirano, un juez decidió iniciar un proceso de revinculación, permitiendo que el niño pasara tiempo con ella nuevamente.

El papel de los servicios de protección infantil

El fiscal del caso, Facundo Oribones, ha comenzado a preguntar sobre los antecedentes personales de Altamirano en Misiones y Corrientes, buscando esclarecer las circunstancias que rodean esta tragedia. Los próximos pasos judiciales serán fundamentales para definir el futuro de todos los involucrados.