Levantan el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni

La Investigación sobre el Jefe de Gabinete: Manuel Adorni bajo la Lupa Judicial

La causa de presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete, avanza con nuevos desarrollos y se enfoca en sus viajes al exterior y el aumento de su patrimonio.

Detalles de la investigación sobre Adorni y su esposa

Las indagaciones revelan dos ejes fundamentales: los viajes realizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, así como la adquisición de diversas propiedades. En este contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita ha solicitado el levantamiento de «secretos fiscales y bancarios» del funcionario, lo que permitirá una mayor transparencia sobre sus movimientos económicos. El juez Ariel Lijo ha accedido a esta solicitud.

Medidas Judiciales Aprobadas

La resolución judicial, a la que tuvo acceso Clarín, incluye el levantamiento del secreto fiscal y financiero de Adorni, su esposa y la empresa As Innovación Profesional. Esta acción facilitará el acceso a información crítica para la investigación.

Movimientos Inmobiliarios en la Mira

Por otro lado, la escribana Adriana Nechevenko, quien asistió a la escrituración de propiedades de Adorni, se presentó espontáneamente en Comodoro Py. Aunque no había sido citada por el fiscal, decidió aportar documentación relevante y aclarar detalles sobre la adquisición de propiedades como un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá Golf Club.

Hipotecas Privadas y su Justificación

Nechevenko señaló que el uso de hipotecas privadas en las transacciones de Adorni es un «método habitual», sin detectar irregularidades durante la escrituración. Sin embargo, enfatizó que cualquier explicación sobre el origen de los fondos debe proporcionarla el propio Adorni.

Investigación Financiera en Profundidad

El Ministerio Público busca claridad sobre las operaciones financieras de Adorni, solicitando información detallada sobre su patrimonio, deudas y movimientos económicos. Esto incluye reproducciones de declaraciones de impuestos y toda información que permita evaluar su capacidad contributiva.

Una Red de Testigos y Préstamos Intrincados

La investigación también ha ampliado su mirador hacia las personas que han intervenido en préstamos a Adorni. Cuatro mujeres que firmaron hipotecas privadas están siendo citadas para esta semana, junto con Pablo Martín Feijoo, quien tiene conexiones directas con uno de los prestamistas. Además, la finca involucrada en la polémica fue respaldada en gran parte por préstamos privados que representan más del 87% del valor total de la propiedad.

¿Cómo Avanzará la Causa?

Las próximas semanas serán clave para la investigación. La justicia federal ha programado declaraciones de testigos claves para esclarecer los pormenores de las transacciones y la situación económica de Adorni y su familia. La búsqueda de información financiera, así como la historia de préstamos y herencias, serán elementos cruciales para determinar el curso de esta causa.