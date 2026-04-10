¿Por qué los Bitcoins de Satoshi se consideran ‘inaccesibles’?

Los bitcoins asociados a Satoshi Nakamoto continúan despertando curiosidad e incertidumbre en el mundo de las criptomonedas. Recientemente, un profesional de Ripple, David Schwartz, generó revuelo al afirmar que es muy probable que nadie tenga acceso a las claves de esas monedas.

El enigma en torno a la identidad de Satoshi Nakamoto y la inactividad de sus bitcoins durante más de 16 años ha alimentado la especulación. Schwartz comentó en redes que no se trata simplemente de un «hodl» eterno, sino de una posible pérdida irreversible de las claves privativas.

La Misteriosa Inactividad de los Bitcoins de Satoshi

Para entender este fenómeno, hablamos con Pablo Monti, ejecutivo de BingX. Monti aclara que aunque se hable de «pérdida», los bitcoins de Satoshi son visibles en la blockchain. «Los fondos están ahí, pero las claves que permiten acceder a ellos se han perdido, dejándolos fuera de circulación», explica.

Esta situación tiene dos implicaciones clave. Por un lado, la falta de movimiento de una parte importante de bitcoins acentúa su escasez en el mercado. Por otro lado, la naturaleza obsoleta de algunas carteras plantea un riesgo ante futuras innovaciones tecnológicas como la computación cuántica.

Un Potencial Efecto de Escasez a Largo Plazo

Rodrigo Durán, director de comunicaciones de Notbank, añade que la posibilidad de que los bitcoins de Satoshi estén irremediablemente perdidos añade un elemento único a la economía de Bitcoin. «Se estima que estas billeteras pueden concentrar cerca de un millón de BTC, y su pérdida permanente podría disminuir la oferta real», indica Durán.

Según su análisis, el efecto más significativo sería que Bitcoin se tornaría más escaso de lo proyectado, reforzando su narrativa como activo finito.

Consecuencias de un Movimiento de los Bitcoins de Satoshi

Si, de repente, los bitcoins de Satoshi se movieran, Monti advierte que el primer impacto sería psicológico. La idea de que estas monedas han estado inactivas podría desmoronarse, lo que generaría inquietud entre los inversores por la posibilidad de una venta masiva.

Durán coincide, afirmando que un movimiento de estos BTC desencadenaría alta volatilidad en el mercado. «No solo por una posible liquidación, sino por el efecto simbólico de que el creador de Bitcoin aún tiene acceso a esos activos», subraya.

Impacto en el Ecosistema Cripto

La CMO de Bitwage, Mariquena Otermin, también aporta su perspectiva al señalar que el movimiento de estas monedas no sería un simple evento en la blockchain, sino un verdadero terremoto para el ecosistema cripto. «Aunque no haya un movimiento de venta, el solo hecho de ver esos fondos activos podría generar pánico y una reconfiguración total del sentimiento de mercado», concluye.