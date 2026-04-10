EN VIVO: Tregua en Medio Oriente; EE. UU. mantiene tropas listas para actuar

El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de EE.UU., ha declarado que el régimen iraní está atravesando una "derrota militar histórica". En medio de un entorno tenso, se intensifican los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz.

Diplomacia en marcha: EE.UU. busca la paz con Irán

El presidente Donald Trump expresó optimismo por las perspectivas de un acuerdo de paz con Irán, mientras su vicepresidente, JD Vance, lidera una delegación que viajará a Pakistán para iniciar negociaciones cruciales. Trump también ha instado a Benjamin Netanyahu a adoptar una postura más cautelosa en Líbano para facilitar el diálogo diplomático.

Tensión en Líbano: Netanyahu afirma que no hay alto el fuego

Netanyahu indicó que ha instruido a su gobierno a comenzar negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hezbollah. Sin embargo, advirtió que Israel continuará sus ataques contra las fuerzas de Hezbollah, intensificando así la tensión en la región.

Tras recientes ataques israelíes, Hezbollah respondió lanzando cohetes hacia el norte de Israel. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, criticó estos bombardeos, argumentando que violan el acuerdo de alto el fuego y socavan las conversaciones de paz.

Irán se niega a negociar sin alto el fuego

Reportes de medios iraníes sugieren que Teherán no participará en las conversaciones programadas en Pakistán hasta que se implemente un alto el fuego en Líbano. Las agencias Fars y Tasnim, vinculadas a la Guardia Revolucionaria, manifestaron que las negociaciones aún están suspendidas.

EE.UU. condena ataques a su diplomacia en Irak

El Departamento de Estado estadounidense convocó al embajador iraquí para expresar su condena ante los ataques perpetrados por milicias proiraníes contra su personal diplomático en Bagdad. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, dejó claro que estos actos no serán tolerados.

Kuwait responde a las agresiones

Kuwait ha denunciado los recientes ataques a sus «instalaciones vitales», atribuyéndolos al régimen iraní. El gobierno kuwaití exige el cese inmediato de las hostilidades en cumplimiento con los esfuerzos de pacificación vigente.

Crisis en Irán impacta la economía global

El Fondo Monetario Internacional advirtió que la crisis por el conflicto en Irán tendrá un impacto «grande, global y asimétrico» en la economía. Se anticipa una reducción en las previsiones de crecimiento, con importantes efectos en el flujo de petróleo y gas natural.

Aumentan los precios del petróleo

Los precios del petróleo han comenzado a subir, impulsados por la preocupación sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y la inestabilidad en la región. Futuros del crudo Brent alcanzaron un nuevo aumento, alineándose con las tensiones actuales.

Posicionamiento de EE.UU. e Israel frente a Irán

Un asesor de Netanyahu afirmó que ambos países están en «completo acuerdo» respecto a las acciones contra Irán. Esta declaración subraya la estrategia de eliminar las amenazas provenientes del régimen iraní, incluidas sus capacidades nucleares.

Bahréin se une a la condena de ataques iraníes

Bahréin condenó formalmente los ataques de Irán en una carta enviada a la ONU, instando al Consejo de Seguridad a tomar medidas para asegurar que Teherán cumpla con sus obligaciones internacionales y cesar las hostilidades en la región.