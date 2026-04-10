Brasil: Marchas indígenas por derechos territoriales cumplen tres días en Brasília

El pasado jueves, miles de personas se unieron en una significativa marcha hacia el Congreso, reclamando la defensa de los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

Una Manifestación Masiva

Cerca de 7,000 participantes, pertenecientes a más de 200 organizaciones, se reunieron entre el 6 y el 11 de abril. El momento culminante fue la gran procesión que se dirigió por la Esplanada de los Ministerios, mientras que un grupo reducido marchó hacia la Suprema Corte.

Voceros de la Causa Indígena

Durante la manifestación, líderes como Marinete Tukano expresaron la urgencia de acciones concretas. Advirtieron que los retrasos en la demarcación de tierras ponen a las comunidades en riesgo y debilitan sus derechos constitucionales.

A pesar de que se han reconocido cerca de 20 territorios entre 2023 y 2025, después de cuatro años de estancamiento, los avances continúan siendo insuficientes frente a la enorme deuda histórica que enfrenta el país.

Desafíos Frente a los Intereses Económicos

La presión de poderosos lobbies rurales y mineros busca debilitar las protecciones existentes, promoviendo medidas que favorecerían la expansión agrícola y extractiva sobre tierras reclamadas por pueblos indígenas. Estas «reglas de marco temporal» son percibidas como un retroceso en los derechos alcanzados hasta ahora.

Un Debate Pendiente en el Congreso

Aunque se ha logrado cierto progreso en años recientes, numerosas demandas aún permanecen sin resolución. El Congreso está debatiendo nuevas leyes que han sido criticadas por organizaciones indígenas y grupos defensores de los derechos humanos, quienes alertan sobre el riesgo de nuevos ataques a las protecciones territoriales.