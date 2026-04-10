Joven argentino de 22 años desarrolla IA que supera a NASA y capta $2.7 millones

Los incendios forestales son un desafío creciente que afecta tanto a las comunidades como al medio ambiente. En este contexto, la tecnología se convierte en una aliada fundamental para detectar y mitigar estos fenómenos antes de que se vuelvan incontrolables.

Franco Rodríguez Viau, un argentino de solo 22 años, ha dado un paso notable en este ámbito con su startup Satellites on Fire. Motivado por experiencias personales durante su juventud, Franco desarrolla herramientas para anticipar incendios y optimizar la respuesta ante emergencias.

A diferencia de los sistemas convencionales, Satellites on Fire implementa un software capaz de identificar focos de incendio 35 minutos antes que las plataformas de la NASA, lo que mejora significativamente la velocidad de reacción y minimiza el daño causado por el fuego.

Esta creación se basa en una combinación de inteligencia artificial, datos satelitales renovados cada cinco minutos, y cámaras en torres estratégicas, lo que permite emitir alertas en tiempo real a gobiernos, empresas y equipos de emergencia.

El sistema integra imágenes de más de ocho satélites de la NASA, NOAA y la Agencia Espacial Europea, así como algoritmos especializados que procesan la información para ofrecer datos precisos y oportunos.

El equipo de Satellites on Fire, liderado por Franco Rodríguez Viau, Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak.

Cómo funciona Satellites on Fire

La startup ofrece dos formatos de suscripción. Su versión gratuita ya cuenta con más de 55.000 usuarios y permite:

Con la opción gratuita:

– Visualizar incendios en tiempo real.

– Acceder a historiales de focos incendiarios.

– Recibir alertas básicas en zonas de interés.

Franco señala que los usuarios de la versión gratuita contribuyen validando incidentes en terreno, lo cual enriquece la base de datos y mejora el modelo de IA, convirtiéndose en una de las referencias más grandes de reportes forestales en Latinoamérica.

La versión premium está diseñada en un modelo de suscripción mensual o anual, que ofrece características avanzadas como la configuración de territorios propios y notificaciones instantáneas a través de diversos medios sobre incendios, deforestación y actividad eléctrica.

Asimismo, se incluyen herramientas como:

– Simulaciones de propagación.

– Integración de cámaras.

– Atención personalizada.

Desde la empresa destacan su colaboración con gobiernos provinciales y nacionales, proporcionando datos en tiempo real que transforman la capacidad de respuesta ante emergencias, permitiendo coordinaciones más efectivas y eficaces.

Los operadores reciben alertas inmediatas que facilitan decisiones rápidas en el combate de incendios.

Plan de expansión de Satellites on Fire

Con miras al horizonte, Satellites on Fire se prepara para expandirse en el mercado estadounidense, un territorio estratégico donde ya están implementando pilotos y buscan afianzar su posición ante la creciente demanda de soluciones tecnológicas para la detección temprana de incendios.

Recientemente, cerraron una ronda de inversión de 2,7 millones de dólares, liderada por Dalus Capital, con participación de fondos destacados como Draper Associates y Vitamin C.

Los desastres en California generaron una mayor atención en soluciones tecnológicas para combatir incendios, lo que beneficia a la startup, según comenta Rodríguez.

Además, están trabajando en un proyecto de seguros paramétricos en asociación con AON, convirtiéndose en agentes verificadores de los parámetros que otorgan la cobertura ante incendios.

La hoja de ruta también contempla la incorporación de drones autónomos para la verificación y control de focos incendiarios antes de que se produzcan escaladas en su intensidad.

Franco concluye resaltando el potencial de su tecnología, que no solo se limita a incendios, sino que también abarca el monitoreo de rayos, deforestación, e incluso el desarrollo de capacidades para detectar plagas y actividades ilegales en el bosque.