ANMAT Prohíbe Cosméticos Ilegales en Todo el País

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha tomado medidas drásticas al prohibir la comercialización y uso de diversos productos cosméticos y de limpieza que no cumplían con los requisitos de registro sanitario.

Irregularidades en Cosméticos de Cuidado Personal

Recientemente, la ANMAT prohibió la venta y distribución de una crema antiage, entre otros productos de cuidado personal, debido a serias irregularidades en su registro sanitario. La Disposición 1824/2026, publicada en el Boletín Oficial, detalla estos hallazgos y marca un paso importante en la regulación de productos cosméticos en el país.

La Investigación que Desencadenó la Prohibición

La decisión se originó a partir de un seguimiento por parte del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal, que recibió informes de Cosmetovigilancia sobre la posible falta de legitimidad de la ‘Crema antiage, ALPHA MEN CARE’ del lote 283624. Al verificar la base de datos, la ANMAT encontró un producto con el mismo nombre, registrado a nombre del Laboratorio Laborit S.R.L., que no tenía relación con el lote en cuestión.

La Respuesta del Laboratorio

Al ser consultado, el Laboratorio Laborit S.R.L. negó haber elaborado el lote sospechoso, indicando que solo había producido otros cuatro lotes con numeraciones diferentes. Esta discrepancia llevó a la ANMAT a concluir que el producto en cuestión no fue fabricado en las instalaciones correspondientes, lo que levantó la alerta sobre su legitimidad.

Más Productos en la Mira

Además de la crema antiage, se identificaron otros productos bajo la misma marca que también carecían de inscripción sanitaria. Estos incluyen un shampoo activador de raíces, un sérum para ojeras, gel de limpieza facial, jabón natural y corrector de imperfecciones, todos sin los datos necesarios en su etiquetado.

Fiscalización en el Sitio Web

La ANMAT no solo se limitó a los productos en tienda física; también investigó el sitio web oficial de ALPHA MEN CARE y encontró que otros artículos estaban siendo comercializados sin registro. Esta acción resalta la vital importancia del control regulatorio en el área de la cosmética.

Protegiendo a la Población

Ante estos hallazgos, la ANMAT ha decidido implementar una medida que protege a los consumidores de productos ilegítimos. La disposición señala que no se puede garantizar la eficacia, seguridad ni el cumplimiento de la normativa vigente de estos productos, lo que justificó la prohibición de su venta y distribución en todo el país, hasta que sean regularizados.

Otros Productos Prohibidos

En la misma jornada, la ANMAT lanzó la Disposición 1825/2026, que prohíbe el uso y comercialización de un producto de limpieza de máquinas de café. Este artículo también fue declarado ilegítimo por no estar importado ni autorizado por la empresa titular de la marca en Argentina, además de presentar falta de información de registro y etiquetado en español.

Esta serie de medidas refuerza el compromiso de la ANMAT con la salud pública y la regulación del mercado en Argentina, garantizando que los productos que llegan a los consumidores cumplen con los estándares requeridos.