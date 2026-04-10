Maitena, la adolescente de 14 años desaparecida en Merlo, fue encontrada muerta.

Triste hallazgo: encuentran sin vida a Maitena, la adolescente desaparecida en Merlo

La inesperada y desgarradora noticia del hallazgo de Maitena, una joven de 14 años que había desaparecido el miércoles, conmueve a la comunidad. Su búsqueda había movilizado a familiares y amigos, pero el desenlace fue trágico.

El cuerpo de Maitena fue encontrado el jueves por la tarde en General Las Heras, a más de 30 kilómetros de su hogar en Merlo. La adolescente había sido vista por última vez cuando se dirigía a la escuela, donde notificó a su hermana que entraría más tarde para encontrarse con una amiga.

Desaparición alarmante y hallazgo trágico

Maitena asistió a la escuela secundaria N° 16 Manuel Belgrano junto a su hermana. En la puerta, le comunicó que iba a entrar después porque se iba a reunir con una amiga. Desde ese momento, su rastro se perdió. Cámaras de seguridad la captaron caminando rápidamente en dirección a su destino justo a las 8:19 de la mañana.

Investigaciones en curso

La atención se centra en dos fiscalías: la de Morón, encargada inicialmente de la búsqueda, y la de Mercedes, que investiga el hallazgo del cuerpo. Aunque la primera hipótesis sugiere un posible suicidio, las autoridades siguen abierta a otras explicaciones.

Pistas que complican el caso

Al momento de su desaparición, se constató que Maitena no llevaba su celular habitual, aunque sí contaba con una tarjeta de transporte y una suma de dinero. Se mencionaron mensajes inquietantes de números extranjeros, pero los investigadores están analizando distintas teorías respecto a la naturaleza de dichos mensajes.

Un viaje incierto

Las autoridades han reconstruido parte de su trayectoria. Maitena tomó el tren Sarmiento en la estación Merlo, pero realizó una parada en un punto intermedio. Se bajó en Km 34,5 antes de continuar su trayecto hacia General Las Heras, donde finalmente fue encontrada.

Contexto emocional y hallazgos

Fuentes cercanas a Maitena indican que estaba lidiando con serios problemas emocionales. Se descubrieron varias cartas de despedida en su hogar, lo que profundiza las sospechas sobre su estado mental. Sin embargo, la versión de mensajes hostigadores ha perdido fuerza a medida que avanza la investigación.

Repercusiones en la comunidad