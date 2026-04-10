PAMI: Deuda Millonaria y Riesgo Sanitario para Jubilados

La situación del PAMI se deteriora cada vez más, deudor de 500.000 millones de pesos, lo que repercute alarmantemente en el sistema de salud y afecta a miles de prestadores en todo el territorio argentino.

El abogado previsional Norberto Markarián expone que, desde febrero de 2026, el PAMI ha acumulado deudas monumentales, que afectan a unas 5.000 entidades, incluidas clínicas, farmacias y laboratorios. Esta crisis deja a muchas de estas organizaciones al borde de la quiebra, poniendo en riesgo el acceso a servicios esenciales para los jubilados y pensionados del país.

Impacto en Prestadores de Salud

Las clínicas y farmacias enfrentan una situación crítica, con muchas ya en quiebra. «Dependemos de estos pagos para continuar trabajando», afirma Markarián, quien añade que el mecanismo propuesto de «consolidación de deuda» solo agrava la situación, dejando a los prestadores con poca o ninguna posibilidad de recuperación financiera.

Recortes y Consecuencias para la Atención Médica

Markarián señala que los recortes presupuestarios afectan directamente la atención médica. «Es inaceptable reducir ingresos al PAMI», critica, resaltando que esta decisión impacta a un sector vulnerable. Sin la ley de emergencia sanitaria, el colapso podría ser inminente, con la quiebra de hasta 5.000 prestadores.

Posibles Consecuencias Legales

La situación podría elevarse a un conflicto judicial. «Podrían surgir juicios penales por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos», advierte, destacando la gravedad del contexto financiero actual.

Afectación Directa a los Jubilados

La realidad de los jubilados es alarmante. Markarián describe un panorama donde son enviados a hospitales públicos, ya que no pueden ser atendidos en sanatorios. «Las demoras son inaceptables», enfatiza, con esperas que pueden extenderse a meses, poniendo en riesgo su salud.

El Sistema de Salud Bajo Presión

La saturación del sistema de salud es evidente. «Estamos en una situación casi de guerra», aclara Markarián. Las demoras en tratamientos críticos, como los oncológicos, incrementan el riesgo para los pacientes, mientras que la incapacidad del Estado para cumplir con sus compromisos económicos agrava la crisis.

A pesar de la severidad del panorama, el especialista hace un llamado a la paciencia de los jubilados: «Nadie quiere dejarlos en el abismo». Sin embargo, el futuro inmediato sigue siendo incierto, dejando a miles de personas en una situación precaria.