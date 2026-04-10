La fiscalía solicita más de 5 años de prisión para «Chocolate» Rigau en juicio oral

La fiscalía dio un paso significativo en el caso de las tarjetas de débito que ha sacudido a la Legislatura bonaerense, convocando a una audiencia virtual para presentar las penas solicitadas para los 50 involucrados, entre los que destacan Julio “Chocolate” Rigau y los políticos peronistas Claudio y Facundo Albini.

Este trámite, previsto por el Código de Procedimiento, busca llegar a acuerdos entre las partes antes del juicio oral y acelerar la resolución de un caso que implica el desvío de millonarias sumas de fondos públicos.

Un Escándalo Revelador

La controversia estalló en septiembre de 2022, cuando se descubrió a Rigau realizando extracciones de dinero en un cajero del banco Provincia utilizando más de 40 tarjetas de débito pertenecientes a supuestos empleados de la Cámara de Diputados. “Chocolate” se encargaba de cobrar los salarios de estos trabajadores y repartía el efectivo, llevándolo a ser un actor clave en un esquema de estafa al fisco provincial.

Investigación y Revelaciones

La indagatoria posterior reveló que los implicados habrían desviado más de 800 millones de pesos a lo largo de varios años. La fiscal Viviana Arturi informó sobre el proceso que llevó a la detención de Rigau y los Albini, además de mencionar las polémicas en torno a la excarcelación de los acusados.

Penas Propuestas por la Fiscalía

Según Arturi, la fiscalía planea solicitar una condena de 6 años y 4 meses de prisión para Claudio Albini, considerándolo el máximo responsable de esta operación ilegal. En el caso de su hijo Facundo, quien fue electo concejal en 2023 pero no pudo asumir debido a su detención, se solicitarán 4 años y 3 meses.

Implicaciones y Estrategias Legales

Respecto al operador principal, Rigau, la petición es de 5 años y 2 meses de prisión. Para los dueños de las cuentas, muchos de los cuales son empleados que negaron haber otorgado su consentimiento, la fiscalía pedirá 3 años en suspenso.

Esta audiencia virtual fue un paso previo al posible juicio abreviado, donde las defensas podrán evaluar la propuesta de la fiscal y decidir si concurren al juicio o buscan un acuerdo de “probation” a cambio de cumplir ciertas tareas bajo supervisión judicial.

Red de Fraude bien Estructurada

La organización liderada por “Chocolate” Rigau se caracterizaba por su estructura jerárquica y estaba diseñada para desviar fondos públicos mediante el uso de tarjetas ajenas. Claudio y Facundo Albini, en la cúspide del esquema, habrían sido los arquitectos de esta operación fraudulenta. Rigau actuaba como el ejecutor, sacando dinero de los cajeros, mientras que cerca de 50 «tarjeteros» entregaban sus tarjetas a cambio de favores.

Cómo Funcionaba la Maniobra

Rigau fue grabado realizando extracciones continuas de dinero de cuentas de la Legislatura. Al momento de su arresto, poseía 40 tarjetas de débito ajenas, que intentaba utilizar para extraer 30.000 pesos de cada una, acumulando 1.260.000 pesos en un solo intento antes de ser descubierto por la Guardia Urbana.