Funcionarios de Caputo defienden créditos hipotecarios: ‘Nos comportamos como cualquier ciudadano’

El debate sobre la obtención de créditos hipotecarios por parte de funcionarios del Gobierno argentino se intensifica. Federico Furiase y Felipe Nuñez aseguran que actuaron dentro de la ley y en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano.

Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Felipe Nuñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), respondieron a las acusaciones sobre sus recientes préstamos hipotecarios. Ambos enfatizaron que no han recibido tratos preferenciales y que su acceso a estos créditos es completamente legítimo.

Defensa Pública de los Funcionarios

En una entrevista, Nuñez afirmó: “No hicimos nada ilegal ni inmoral. Nuestro acceso a estos créditos fue en la misma tasa y bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano. Elegimos el Banco Nación porque allí cobramos nuestros sueldos.”

Interrogantes acerca de los Créditos

Ambos funcionarios rechazaron la idea de que su posición les brindara ventajas. Nuñez destacó que el Banco Nación ofrecía tasas competitivas en el mercado, lo que motivó su decisión de solicitar el préstamo. “Nuestras familias se endeudaron a 30 años, como cualquier otro ciudadano,” agregó.

Detalles sobre los Créditos Obtenidos

Furiase, por su parte, explicó que su crédito, destinado a la adquisición de una segunda vivienda, no debería ser considerado como tal ya que se refiere a un usufructo heredado. “No vivo allí desde 2010,” aclaró, refiriéndose a la propiedad mencionada en las críticas.

Motivos de la Disponibilidad de Créditos

Pese a la controversia, Furiase argumentó que los créditos hipotecarios se reabrieron debido a la estabilización macroeconómica del país, donde la inflación y la tasa de interés comenzaron a bajar. “La última vez que se abrió este acceso a créditos fue en 2017, y hoy esto es resultado de un escenario mucho más favorable,” puntualizó.

Otros Funcionarios Beneficiados

Los créditos no fueron exclusivos para Furiase y Nuñez. Otros miembros del gobierno, como legisladores y altos funcionarios, también accedieron a préstamos similares. Entre ellos se encuentran: Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, entre otros.

Furiase obtuvo un crédito de 367 millones de pesos (aproximadamente 280 mil dólares) desde agosto del año pasado, mientras que Nuñez accedió a 373 millones de pesos (alrededor de 315 mil dólares) en febrero de 2022.