El gobernador de La Pampa llevará a la Justicia la Ley de Glaciares

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ha decidido emprender una batalla legal tras la reciente aprobación de la Ley de Glaciares, que podría tener serias consecuencias para el acceso al agua en la provincia.

Ziliotto anuncia un amparo colectivo ambiental

En una conferencia de prensa celebrada el jueves por la tarde, Ziliotto comunicó que su gobierno, en colaboración con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, presentará un amparo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa.

Detrás de la medida cautelar

El amparo busca suspender la aplicación de la ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Ziliotto argumenta que esta legislación, aprobada por el Congreso tras un acalorado debate, vulnera derechos ambientales fundamentales.

Inconstitucionalidad y acceso al agua

Según Ziliotto, aunque La Pampa no cuenta con glaciares, sí depende del río Colorado, cuya cuenca tiene su origen en formaciones glaciares. “Esta ley afectará enormemente a todos los habitantes de La Pampa al limitar nuestros derechos sobre el agua y perjudicar el medio ambiente”, destacó.

La postura del Congreso

En la sesión del jueves, luego de once horas de deliberaciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares, con el apoyo de varios bloques, incluyendo Pro, UCR y otras bancadas provinciales y federales. Sin embargo, grupos de oposición, como Unión por la Patria y la izquierda, expresaron su desacuerdo.

Modificaciones que alteran la protección de glaciares

La nueva normativa, que cambia la Ley 26.639, reduce la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, limitando la resguardación a aquellos que proporcionen un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca, mientras que otorga más poder a los gobernadores para gestionar los inventarios glaciares.